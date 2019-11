Brisantes Duell der Serientäter

EDINGEN-NECKARHAUSEN.13 Spieltage sind in der Fußball-Kreisklasse A I bereits absolviert, die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen ist seit elf Begegnungen unbesiegt. Trotzdem lautet die Bilanz „nur“ Rang vier.

„Vom Spielerischen bin ich bislang zufrieden, von den Ergebnissen nicht so. Das eine oder andere Unentschieden war vermeidbar“, sagt DJK-Trainer Marco Rocca. Dafür ursächlich macht er die Tatsache, dass die Mannschaft zu einfache Gegentore bekommt, weshalb ihm insbesondere der jüngste Auftritt gegen Aufsteiger FK Bosna Mannheim imponiert hat. „Es war wichtig, dass wir endlich einmal zu null gespielt haben“, lobt Rocca nicht nur das klare Resultat von 5:0, sondern auch das kompromisslose Defensivverhalten. „Wir haben in diesem Spiel einfach gemacht, was wir am besten können: schönen Fußball spielen, das Tempo hochhalten und Chancen rausspielen.“

Ziel: sieben Punkte bis zur Pause

In den verbleibenden drei Spielen bis zur Winterpause möchte Rocca den Rückstand nach oben mindestens halten, bestmöglich sogar verkürzen. Nach seiner Rechnung sollen es bis zum Vorrundenende noch mindestens sieben Punkte werden. „Das muss das Ziel sein, um den Anschluss nicht zu verlieren“, sagt Rocca. „Dann werden wir die Winterpause nutzen, um an dem zu arbeiten, womit wir noch nicht zu hundert Prozent zufrieden waren.“

Ein Stolperstein auf dem Weg zur angestrebten Winter-Punkte-Bilanz wartet am kommenden Sonntag mit dem SV Rohrhof. Der ruft eine ähnlich imposante Bilanz auf mit neun ungeschlagenen Partien in Folge – die Rohrhöfer liegen allerdings mit einem Punkt Vorsprung vor der DJK auf Rang zwei und haben mit dem bislang 20-fachen Torschützen Daniele Parisi den Top-Scorer der Liga in ihren Reihen. „Es wird ein kräftezehrendes Spiel gegen einen Gegner, der kompakt steht und schnell nach vorn spielt“, hat Rocca bereits ausgemacht. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.11.2019