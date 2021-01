Brolls Traum vom direkten Wiederaufstieg

Dresden.Ein Gastspiel in der Heimat ohne Familienbesuch? Für Kevin Broll, den beim SV Waldhof groß gewordenen Torwart von Drittliga-Primus Dynamo Dresden, eigentlich unvorstellbar. Doch die Chancen stehen schlecht. „Mit der Englischen Woche wird es schwierig. Wir spielen dienstags, kommen nachts um 4 oder 5 wieder in Dresden an“, erklärt der 25-Jährige am Telefon.

Der Lockdown tut sein Übriges

...