Bronchitis stoppt Knapp

Hawaii/Mannheim.Im dritten Anlauf hatte sich Jürgen Knapp (Bild) im Alter von 72 Jahren endlich den Traum von der Qualifikation für die Langdistanz-WM der Triathleten auf Hawaii erfüllt, doch beim Sieg von Patrick Lange in der Nacht auf Sonntag konnte der für die DJK Feudenheim startende Edinger dann nur zuschauen. Ein Virus, den sich der spätberufene Ausdauerspezialist bei der unmittelbaren Vorbereitung vor Ort zugezogen hatte, machte einen Start an seinem 73. Geburtstag unmöglich. „Mit einer leichten Erkältung bin ich auf Hawaii gelandet. Das Ganze hat sich dann zu einer Bronchitis mit Fieber ausgebreitet“, erklärte Knapp. „Meine Entscheidung war die richtige, auch wenn es noch immer wehtut.“

Ins Ziel kam dagegen Knapps Vereinskollegin Andrea Herbold. Nach 11:39:52 Stunden belegte die Lampertheimerin Rang sieben in der Altersklasse AK 55, in der Frauen-Konkurrenz stand Platz 339. Die Farben des Soprema-Teams des TSV Mannheim vertrat Hendrik Meth. Meth „finishte“ in 9:52:36 Stunden, was Platz 103 in der Altersklasse 40 und Rang 592 in der gesamten Männer-Konkurrenz bedeutete. th (Bild: Knapp)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018