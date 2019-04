Bronze für MHC-Herren

Eindhoven.Die Herren des Mannheimer HC sind mit Edelmetall vom Finalturnier der Euro Hockey League zurückgekehrt. Im niederländischen Eindhoven gewann die Mannschaft von Trainer Michael McCann am Ostermontag das Spiel um Platz drei mit 3:1 (0:0) gegen Real Club de Polo Barcelona. „Das war heute nur Wille und am Ende hatten wir mehr zuzusetzen als Barcelona“, freute sich McCann über das bislang beste Abschneiden der Blau-Weiß-Roten in der europäischen Königsklasse im Feldhockey.

Noch am Ostersonntag hatte es bei den MHC-Herren enttäuschte Gesichter gegeben, nachdem die Mannheimer im Halbfinale gegen die Waterloo Ducks aus Belgien den Kürzeren gezogen hatten. Wieder einmal war das Penaltyschießen den Blau-Weiß-Roten zum Verhängnis geworden, die am Karsamstag im Viertelfinale gegen Mülheim allerdings einen Shootout auf europäischer Bühne endlich auch einmal für sich entscheiden konnten.

„Es ist wichtig für die Jungs, in der EHL zu spielen und diese Erfahrungen zu sammeln. Diese Mannschaft ist in den letzten sechs Wochen noch einmal enger zusammengewachsen. Wir haben da eine unglaublich gute Truppe beisammen, die zeigt, dass sie mit den Topteams in Europa mithalten kann“, lobte McCann seine Mannschaft. „Diese Bronzemedaille ist etwas Besonderes für mich und ich wollte sie auch nur mit diesem Team holen“, unterstrich Abwehrspieler Maximilian Neumann den außergewöhnlichen Teamgeist.

Kompletter Medaillensatz

Dabei hat Neumann in der EHL schon riesige Erfolge gefeiert, gewann er im Trikot des UHC Hamburg doch zweimal die EHL-Trophäe und holte mit den Norddeutschen einmal Silber. „Jetzt habe ich den kompletten EHL-Medaillensatz mit Gold, Silber und Bronze“, ist es für Neumann ein gelungener Abschluss seiner EHL-Karriere. „Ich wollte ja eigentlich schon letztes Jahr aufhören, aber jetzt mein letztes EHL-Spiel mit einer Bronzemedaille um den Hals zu beenden, ist natürlich viel schöner“, erklärte der 29-Jährige, der nun das Final Four um die deutsche Feldhockey-Meisterschaft am 18./19. Mai in Krefeld erreichen will. „Mit Rob Farrington, Jossip Anzeneder und Frederik Hillmann konnten wir heute noch frische Kräfte bringen, das hat uns sicherlich geholfen, denn im Gegensatz zu uns konnte Barcelona am Ende nicht mehr zulegen“, weiß McCann, dass das EHL-Finalturnier immer auch ein Abnutzungskampf ist.

Davon konnte Danny Ngyuen ein Lied singen, der ebenso wie Kapitän Jan-Philipp Fischer schon mit von der Partie war, als die Blau-Weiß-Roten 2011 erstmals in der EHL antraten. „Wenn man unser Bundesligaspiel gegen Düsseldorf mitrechnet, hatten wir jetzt fünf Spiele in sieben Tagen. Da muss ich jetzt erst einmal regenerieren, bevor es zur deutschen Nationalmannschaft geht“, freute sich der 30-Jährige aber sehr darüber, dass er nach dem DM-Titel 2017 nun auch EHL-Bronze gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Tino geholt hat.

Die Weichen für den Erfolg hatte der argentinische Olympiasieger Gonzalo Peillat mit seinen Straf-eckentoren (33. und 51.) gestellt, für Barcelona glich Luca Baron zum 1:1 aus (50.). Timm Haase sorgte für den 3:1-Endstand (54.).

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019