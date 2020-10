Brüderduell möglich

Mannheim.Am Mittwoch um 19 Uhr ist Derbyzeit in der Feldhockey-Bundesliga der Herren angesagt, wenn sich der Mannheimer HC und der TSV Mannheim Hockey am Neckarplatt gegenüberstehen. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen sind in der MHC-Arena keine Zuschauer zugelassen. Während in der Vergangenheit auch schon mal 1000 Zuschauer dem Duell beiwohnten, können die Fans die Partie diesmal nur im Livestream von MHC TV auf YouTube live ab 19 Uhr verfolgen.

„Das ist schon ein großer Wermutstropfen und wird sich bei der Emotionalität bemerkbar machen“, wird MHC-Co-Trainer Peter Maschke die Anfeuerungsrufe der Fans vermissen. „Der Gesundheitsschutz steht allerdings im Vordergrund“, erachtet Maschke die Maßnahme aber als richtig.

„Ohne Fans wird das Derby kein so emotionales Spiel sein wie sonst. Der MHC spielt eine starke Saison und ist der Favorit. Für uns ist es schon das letzte Spiel des Jahres und da wollen wir noch einmal alles heraushauen“, sagt Alexander Vörg, der die TSVMH-Herren gleichberechtigt mit Carsten-Felix Müller coacht.

„Wir haben am Samstag auch noch ein Spiel in Nürnberg und werden personell sicherlich etwas rotieren“, sagt Maschke. Er und Cheftrainer Andreu Enrich können schon am Mittwoch wieder auf die zuletzt angeschlagenen Tino Nguyen und Jossip Anzeneder zurückgreifen.

Auch Torhüter Jean Danneberg (Zerrung) steht vor einer Rückkehr und würde dann seinem Zwillingsbruder Jaques Danneberg gegenüberstehen, der für den TSVMH stürmt. and

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020