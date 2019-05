Bundesliga-Spieltag beim Meister

Viernheim.Gibt es die Revanche? Nach dem Krimi am ersten Spieltag der Golf-Bundesliga, bei dem sich der Stuttgarter GC Solitude im Endspurt knapp gegen den GC St. Leon-Rot gesetzt hatte, kommt es auf dem Gelände des amtierenden Meisters GC Mannheim-Viernheim (Alte Mannheimer Str. 5) am Wochenende zum zweiten Spieltag in der Herrem-Bundesliga Süd.

Die Zuschauer dürfen sich auf hochklassigen Sport freuen, zumal aus Mannheimer Sicht durch den Einsatz von Max Oelfke oder Hurly Long gleich zwei Profis zur Verfügung stehen, die zum Sieg verhelfen könnten. „Einer von beiden wird starten“, bestätigt Mannschaftskapitän Frank Paul, dessen Sohn Yannik schon in St. Leon-Rot mit einer 65er-Runde Spitzengolf gezeigt hat. Die Runde eins beginnt am Samstag bereits um 8 Uhr. red

