„Buwe Gebabbel“ im Derby-Fieber

Mannheim. Auch wenn das Südwest-Derby in der 3. Liga zwischen dem SV Waldhof und dem 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) coronabedingt ohne Zuschauer stattfinden muss, schauen beide Fan-Lager natürlich mit besonderem Interesse auf diesen immer wieder brisanten Vergleich. Auch das „Buwe Gebabbel“, der Waldhof-Podcast dieser Sportredaktion, kommt an dieser Thematik nicht vorbei und hat sich vor allem mit den beiden unterschiedlichen Formkurven beider Teams befasst.

Bei der elften Folge des „Buwe Gebabbel“ unter dem Namen „Derby-Fieber“ haben sich die Redakteure Alexander Müller und Thorsten Hof dabei Verstärkung aus der Pfalz geholt. Telefonisch zu Gast war Florian Reis (Bild), der ein echter Kenner der FCK-Szene ist. Reis schreibt schon seit längerem für das Internet-Portal „Der Betze brennt“ und berichtet mittlerweile auch für die Deutsche Presse-Agentur (dpa) von den FCK-Heimspielen.

Die Themen lagen vor dem Derby natürlich auf der Hand. Wie schwer ist für einen FCK-Sympathisanten gerade der Blick auf die Tabelle, in der die „Roten Teufel“ auf Rang 16 stehen? Wo liegen die Gründe für die aktuelle Misere des FCK? Kann ein neuer Trainer wie Marco Antwerpen das durchaus vorhandene Potenzial des Kaders endlich freisetzen - oder spricht doch mehr für den ersten Derby-Sieg des SV Waldhof seit 25 Jahren?

Reis rechnet mit einem defensiv eingestellten FCK, der vielleicht schon mit einem Remis zufrieden sein könnte. „Aber das Derby hat immer seine eigenen Gesetze“, scheute sich Reis nicht, ins Phrasenschwein des Podcasts einzuzahlen - coronakonform per Überweisung.

Ab Mittwoch online

Die elfte Folge des „Buwe Gebabbel“ kann unter mannheimer-morgen.de/svw-podcast gestreamt, heruntergeladen und natürlich auch abonniert werden. Zudem läuft der SVW-Podcast bei den gängigen Plattformen unter: https://ampl.ink/Vew6G. Anregungen gerne unter podcast@mamo.de. red

Buwe Gebabbel, Folge 11, unter: https://ampl.ink/Vew6G

