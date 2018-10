Calhanoglu fordert Punkte – egal wie

Mannheim.„Wir haben viel Arbeit vor uns“, erklärt Hüseyin Calhanoglu und ist doch voller Zuversicht: „Das Team kann es aber schaffen, alles andere wäre sehr traurig.“ Der Vater des AC-Mailand-Profis Hakan Calhanoglu ist der neue Mann an der Seitenlinie beim Kreisliga-Schlusslicht 1. FC Turanspor. Mit seiner Fußball-Expertise soll er den Verein vor dem drohenden Abstieg retten – für Calhanoglu eine absolute Herzensangelegenheit.

„Ich bin schon seit 2002 in diesem Verein, habe ihn mit aufgebaut und schon sämtliche Positionen innegehabt“, erklärt der Neu-Coach. „Der FC ist für mich wie ein Kind. Die Verantwortlichen haben lange gebohrt, da ich eigentlich wenig Zeit habe, schlussendlich konnte ich aber bei dieser wichtigen Aufgabe nicht Nein sagen.“

Der FC konnte in dieser Saison erst ein Spiel gewinnen, kassierte mit 29 Treffern die meisten Gegentore der Liga. Die Baustellen des Teams sind offensichtlich: „Uns fehlt ganz klar die Balance. Wir haben einen guten Sturm, der für viele Tore gut ist“, sieht der Coach auch positive Ansätze. „Defensiv sind wir aber einfach zu schwach. Außerdem sind wir auf der Torhüterposition nicht optimal besetzt, da muss sich dringend etwas tun.“

Der Trainer hofft auf Neuzugänge in der Winterpause. Vor allem ein Keeper, neue Defensivkräfte und ein weiterer Stürmer sollen den Verein verstärken. „Ich habe mich dazu entschlossen, mit dem Verein um den Klassenerhalt zu kämpfen, diesen Kampf nehmen wir jetzt voll und ganz an“, wirkt Calhanoglu bis in die Haarspitzen motiviert. „Natürlich hat die Mannschaft mit jeder Niederlage an Selbstvertrauen verloren, das ist doch ganz normal. Vor allem im Training und in Gesprächen müssen wir den Glauben an uns selbst wiederherstellen.“

Gleich die erste Aufgabe des Neu-Coaches und seiner Elf ist denkbar schwer. Am Sonntag fährt Turanspor zum SC Rot-Weiß Rheinau. Das Team von Trainer Ralf Eckl spielt bisher eine solide Saison, hat Kontakt zur Tabellenspitze, musste sich jedoch am vergangenen Spieltag Wallstadt mit 1:5 geschlagen geben.

„Mir und der Mannschaft ist egal, welcher Gegner am Wochenende auf uns wartet. Natürlich ist der Respekt vor Rheinau da“, erklärt der Trainer und gibt die Parole für die Spiele bis zur Winterpause aus. „Wir müssen nicht schön spielen, alles, was wir brauchen, sind Punkte – egal wie“. bah

