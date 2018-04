Center-Talent als Hoffnungsträger

Anzeige

Die beiden anderen wichtigen Basketballclubs in Ägypten sind der aktuelle Meister Al Ahly und Zamalek. Auch von diesen Klubs sind Spieler beim AST vertreten. Zum Beispiel Guard Omar Tarek Samir, der bei Al Ahly spielt und in der Gruppenphase in Viernheim mit durchschnittlich 13 Punkten pro Partie bester Werfer der Nordostafrikaner war.

Auch wenn der Abstand zu den europäischen Nationen noch groß ist. In Afrika gehören die Ägypter zu den dominierenden Ländern im Jugendbasketball. Sowohl die U-16- als auch die U-18-Jungen sind amtierende Vizemeister in Afrika. „In diesen Turnieren entwickeln sich die jungen Spieler weiter. Das ist das Wichtigste“, findet Coach Marei, der natürlich gegen China gerne gewonnen hätte. Aber solche bitteren Niederlage gehörten zum Lernprozess.

Erster Sieg gegen Japan

Gestern war es dann tatsächlich so weit: Die Ägypter schlugen in Viernheim im Spiel um Platz elf Japan mit 67:61. Vor dem Schlussviertel lagen sie noch 41:51 zurück. Ibrahim Hesham war mit 15 Punkten Topscorer. Ägyptens AST-Bilanz 2018 lautet also: Sechs Spiele, ein Sieg – und nur allein der zählt. bol

Info: Dossier unter morgenweb.de/ast

