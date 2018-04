CfR Pforzheim erster Pokal-Finalist

Anzeige

Karlsruhe.Mit dem CfR Pforzheim steht der erste Finalist im Endspiel um den Badischen Fußball-Pokal fest. Der Oberligist besiegte im ersten Halbfinale den Verbandsliga-Aufsteiger FC Espanol Karlsruhe mit 4:1. Gegen wen der CfR am Finaltag der Amateure am 21. Mai antritt, entscheidet sich im zweiten Halbfinale am 18. April, wenn sich Drittligist Karlsruher SC und Regionalligist SV Waldhof gegenüberstehen.

Rund 16 000 Euro hat der CfR Pforzheim als Finalteilnehmer bereits sicher. Dem Pokalsieger, der sich damit zugleich für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert, winken sogar 115 000 Euro. Beim 4:1 habe seine Mannschaft nicht ihr bestes Spiel abgeliefert, aber „jede Torchance verwertet“, beurteilte CfR-Trainer Gökhan Gökce die Leistung seiner Mannschaft. red