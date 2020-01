Chalupsky feiert Premieren-Sieg

Heddesheim.14 Minuten später als geplant fiel am Dienstagmittag der Startschuss zum Hauptrennen der Jubiläumsauflage des 30. Heddesheimer Silvesterlaufs. „Da sieht mir nach Teilnehmerrekord aus“, befand Organisationschef Markus Kunkel, der große Andrang sorgte für die kleine Verzögerung. Statt um 11.11 Uhr gingen die 518 Teilnehmer (2018: 503) um 11.25 Uhr auf die flache Rundstrecke über die Heddesheimer Meile von 7,7 Kilometern.

Bereits 24 Minuten nach dem Startschuss lief Michael Chalupsky ins Ziel. Der 36-Jährige vom engelhorn-sports Team der MTG Mannheim hatte 48 Sekunden Vorsprung auf den Zweiten Philipp Weng (TSG Heidelberg, 24:53,5 min).

Marathon-DM als Fernziel

Chalupsky ging zum ersten Mal in Heddesheim an den Start und zeigte sich nach seinem Premieren-Sieg vom Format begeistert: „Die vielen Läufer und die vielen Zuschauer – das hat wirklich großen Spaß gemacht.“ Der Sieger der 30. Auflage betonte: „Ich habe mich gut gefühlt. Nach den zahlreichen Dauerläufen in den vergangenen Wochen im Grundlagentraining wollte ich mal wieder einen Wettkampf haben.“

Chalupsky ist erst seit kurzem im Mannheimer Team: „Ursprünglich bin ich aus Neckargemünd. Als sich die Möglichkeit ergab, bei Christian Stang beim engelhorn-sports-Team zu trainieren, wollte ich das unbedingt machen.“

Fernziel des Siegers von Heddesheim ist der Marathon in Hannover am 26. April. Dort werden zugleich die Deutschen Meisterschaften ausgetragen„Darauf trainiere ich“, sagte der 36-Jährige. „Ich werde in den kommenden Wochen Zehn- und 15-Kilometer absolvieren. In Rheinzabern zum Beispiel. Dieser Wettbewerb war für mich sozusagen der Startschuss in Richtung Hannover.“

Eine Sache hätte sich Chalupsky am Dienstag aber noch gewünscht: „Ich hätte mich gerne mit meinem Teamkollegen Steffen Ulmrich duelliert. Wir trainieren ja zusammen. Schade, dass er diesmal nicht am Start war.“ Ulmrich hatte den Heddesheimer Silvesterlauf 2018 in 23,32 Minuten samt neuem Streckenrekord gewonnen und ist auf den Mitteldistanzen der Ausnahmeläufer in der Region. „Er ist ein bisschen angeschlagen, war in den vergangenen Wochen krank. Deshalb hat er nicht kommen können“, berichtete Chalupsky.

Schnellste Frau in Heddesheim war Merle Brunnée. Die 24-Jährige war am Dienstagmittag mit 27:55,2 Minuten nicht zu schlagen. Nach der ersten Runde folgte ihr noch Jara Geißler vom Laufteam Weinheim im Windschatten. „Ich habe immer wieder mal geschaut, wie weit sie noch mitgehen kann“, berichtete Brunnée und sagte: „Zwei Kilometer vor dem Ziel konnte sie das Tempo nicht mehr halten. Ich habe sie noch einmal etwas angefeuert, aber leider musste sie abreißen lassen.“ Geißler (28:10,7) wurde letztlich Zweite mit 15 Sekunden Rückstand.

Für die Heidelberger Medizinstudentin Brunnée sind die Deutschen Marathon-Meisterschaften in Hannover wie für Michael Chalupsky ebenfalls das große Saisonziel für 2020. „Bis dahin werde ich versuchen, alles an Läufen mitzunehmen, was geht“, erklärte Brunnée, die 2018 den Dämmer-Marathon in Mannheim-Ludwigshafen gewann.

Insgesamt kamen über die Heddesheimer Meile 518 Teilnehmer ins Ziel. Den Lauf über die Minimeile von 4,4 Kilometern gewannen Jammeh Omar (EH MTG Mannheim) in 14:31,2 Minuten und Annika Leineweber (TSV Amicitia Viernheim/16:37,5). Mit über 800 Teilnehmern in allen Wettbewerben hatte der Heddesheimer Silvesterlauf wieder einen sehr großen Zuspruch.

Info: Alle Ergebnisse unter: www.br-timing.de/cms/

