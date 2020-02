Chance auf vier Mal Edelmetall

Mannheim.Mit einem kleinen, jedoch schlagkräftigen Team reist die MTG Mannheim zu den Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten nach Leipzig (22./23. Februar). „Wir haben vier Medaillenchancen, aber fast alle unserer elf Starter und Starterinnen sind für Top-Platzierungen gut. Alle sind gesund und gut vorbereitet“, ist MTG-Leistungssportchef Rüdiger Harksen optimistisch.

Yannick Spissinger (Hürden), Jessica-Bianca Wessolly (200 m), Ricarda Lobe (Hürden) und die 4x200-Meter-Staffel der Frauen haben aufgrund der Vorleistungen die Möglichkeit, aufs Podest zu kommen. Spissinger aus der Trainingsgruppe von Michael Manke-Reimers hat sich stark verbessert und ist mit seiner kürzlich aufgestellten Bestleistung von 7,89 Sekunden die Nummer drei der Meldeliste. „Er kann auf jeden Fall vorne mitlaufen“, schätzt Harksen den 24-Jährigen ein.

Wessoly über die 200 Meter

Sogar als Nummer zwei wird seine Trainingskollegin Wessolly geführt, doch mit Tatjana Pinto (Paderborn) und Rebekka Haase (Wetzlar) greifen erstmals in der Saison zwei Konkurrentinnen ein. „Aber Jessi ist ein Typ, der im Wettkampf noch einmal aufdreht“, hofft Harksen, dass die 23-Jährige ihre Chance wahrnimmt.

Das erwartet er auch von der von ihm trainierten Ricarda Lobe. Sie ist hinter Cindy Roleder (Halle) und Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) mit 8,19 die Nummer drei in der Meldeliste und hat – so Harksen – bisher bei „Deutschen“ immer eine Medaille gewonnen. Die Staffel-Damen gehen zwar als Topfavoritinnen an den Start, doch eine Titelverteidigung hält Harksen für schwierig. Zum einen stammt die Zeit (1:34,89 Minuten) noch von 2019, zum andern fehlen von damals mit Nadine Gonska (krank) und Lisa Nippgen (Reha) zwei starke Läuferinnen. Doch einen Podestplatz traut er dem Quartett Wessolly, Lobe, Kathrin Wallmann und Hannah Mergenthaler auf jeden Fall zu.

Mergenthaler startet auch über die 400 m und hat die Saison nach einem Seuchenjahr 2019 mit persönlichem Hallen-Rekord von 54,04 sec begonnen. „Das ist die bisher viertbeste Zeit im DLV“, wäre ihr Coach Harksen mit einer Bestätigung dieser Leistung hochzufrieden. In die Top-Fünf könnten aufgrund ihrer Vorleistungen Hochspringerin Meike Reimer (1,81 m) und Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye kommen. Letztere stellt zwar derzeit auf die Drehstoßtechnik um, hat sich aber mit persönlichem Rekord von 16,29 m schon hervorragend präsentiert.

Während Tom Warmholz im dicht beieinander liegenden Feld der 60-Meter-Sprinter mit 6,74 sec eventuell eine Finalchance hat, gilt für Harksens Schützling Lisa Mayer nach zweijähriger Verletzungspause die Prämisse, wieder Wettkampfkompetenz und Stabilität zu erlangen. Vor drei Wochen hat sie schon einmal 7,33 sec vorgelegt, in der Bestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbands ist sie damit Dritte.

