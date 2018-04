Anzeige

Das einzige Positive an diesem Abend war, dass der TV Gelnhausen in Leutershausen nicht über ein Unentschieden hinauskam und nach Bad Blankenburg und Bad Neustadt nun auch Gelnhausen die „Saasemer“ in der Tabelle nicht mehr überholen kann. Somit ist der Klassenerhalt in trockenen Tüchern.

TVG: Sitter, Fraefel – Gunst (1), Grammel (2), Schulz (3), Spilger (4/1), Kadel (1), Reidenbach (1), Unger (3/1), Straub (1), Reisig (2), Hildebrandt. hm/ü

