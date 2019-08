Chemnitz in argen Nöten

Chemnitz.Dass die 3. Liga für viele Fußball-Vereine finanziell ein heißes Pflaster ist, hat die Vergangenheit gelehrt, doch auch in der aktuelle Saison droht nach nur drei Spieltagen bereits dem ersten Club das Aus: Dem Chemnitzer FC, wie der SV Waldhof gerade erst in die 3. Liga aufgestiegen und Auftaktgegner der Mannheimer (1:1), droht die Liquidation.

Betroffen ist dabei der Hauptverein, bei dem die Einnahmen schon seit langem nicht mehr ausreichen, um die Ausgaben zu decken. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtete von einer erheblichen Unterdeckung, die Finanzmittel seien aufgebraucht. Allein für den Betrieb des Nachwuchsleistungszentrums gebe es eine Unterdeckung von 220 000 Euro – in dieser Höhe sollen Mitgliedsbeiträge fehlen. In der vergangenen Saison soll im Budget NLZ ein Verlust von 80 000 Euro entstanden sein. Insolvenzverwalter Klaus Siemon hat deshalb eine „Masseunzulänglichkeit“ angezeigt.

Was das für den Spielbetrieb in der 3. Liga bedeutet, war zunächst unklar, da die ausgelagerte CFC Fußball GmbH nicht von der Schieflage betroffen sei. Auf Nachfrage stellte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) allerdings klar, das die Abwicklung des Hauptvereins sehr wohl Einfluss auf den Spielbetrieb des Drittligisten haben würde. Im Statut der 3. Liga heißt es nämlich: „Mit Auflösung oder Verlust der Rechtsfähigkeit des Muttervereins verliert die Tochtergesellschaft ihr Antragsrecht für eine Zulassung für die folgende Spielzeit. Eine bereits erteilte Zulassung erlischt mit dem Ablauf des Spieljahres, für das sie erteilt worden ist. Eine neue Zulassung wird nicht erteilt.“

Geht der Chemnitzer FC e.V. also pleite, wäre die Profi-Mannschaft der erste Absteiger aus der 3. Liga. In diesem Fall würde der Viertletzte in der Liga bleiben. Zumindest die aktuelle Spielzeit ist aber nicht gefährdet, denn die vor der Saison erteilte Zulassung gilt bis zum Ende der Serie – selbst wenn der Mutterverein aufgelöst werden sollte.

Auch beim SV Waldhof steht vor diesem Hintergrund die Gesundung des Hauptvereins im Fokus. Präsident Bernd Beetz hatte zuletzt von einem „chronischen Defizit“ gesprochen und die Lücke persönlich geschlossen. th

