Christian Bauer schlägt Alarm

Mannheim.„Der Druck ist enorm. Wer jetzt noch nicht weiß, was die Stunde geschlagen hat, bei dem läuft etwas falsch“, wettert Christian Bauer, der mit seinem MFC 08 Lindenhof wieder tief im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga steckt. Der Mittelfeldstratege verlor mit seiner Mannschaft die letzten vier Spiele, mittlerweile trennt den „08er“ nur noch ein Punkt von der Abstiegszone.

Nach einem kurzen Leistungshoch im April kann sich Bauer den Absturz nicht erklären: „Wir sind in ein gefährliches Fahrwasser geraten, es läuft nicht richtig – und dann fehlt natürlich auch mit jeder Niederlage das Selbstvertrauen. Wir haben am letzten Spieltag die gefühlt jüngste Mannschaft auf dem Platz gehabt, die ich je erlebt habe. Die nötige Erfahrung im Abstiegskampf kann natürlich noch nicht vorhanden sein.“ Der 30-Jährige glaubt dennoch felsenfest an den Ligaverbleib: „Wir haben hier schon ähnliche Situationen überstanden. Vor wenigen Jahren haben wir uns auch auf den letzten Drücker gerettet.“

Schicksalsspiel gegen Ladenburg

Am Sonntag steht für die Lindenhöfer ein Schicksalsspiel an. Der Tabellenletzte aus Ladenburg gastiert am Promenadenweg. „Wir werden sicher spüren, dass es auch für Ladenburg um alles geht, die werden sich an diesen letzten Strohhalm klammern“, stellt sich das Lindenhöfer Urgestein auf knallharten Abstiegskampf ein. „Eines ist aber klar: Auch für uns gibt es nur die Option Sieg. Ich bin sicher, dass wir mit allen Mitteln dagegenhalten werden und alles raushauen.“ Die Mittel des MFC sind jedoch begrenzt. Bei der 0:3-Niederlage gegen Hockenheim am vergangenen Wochenende gab es gleich zwei Platzverweise für Lindenhof. Daniel Seitz und ausgerechnet Kapitän Fabian Weiß stehen am Sonntag nicht zur Verfügung.