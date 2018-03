Condor fliegt in Liga zwei

Anzeige

Unterföhring.Bei den Aufstiegsspielen zur Zweiten Bowling-Bundesliga Süd im bayrischen Unterföhring hat der BSC Condor Mannheim (TSV 1846) bei den Herren die Rückkehr in die zweithöchste deutsche Spielklasse um einen Platz verfehlt.

Der Badische Meister, der 2015 aus der Zweiten Liga abgestiegen war, hielt unter acht Landesmeistern zumindest in den ersten vier von neun Qualifikationsspielen die Hoffnung auf den Wiederaufstieg aufrecht. Im weiteren Wettkampfverlauf fehlte aber bei anspruchsvollen Bahnverhältnissen der entscheidende Schwung, um sich einen der beiden Aufstiegsränge zu sichern. Am Ende landete Condor auf dem undankbaren dritten Platz hinter sehr konstant aufspielenden „Little Rollers“ aus Leipzig und einem in der zweiten Spielhälfte immer stärker werdenden BC Gießen.

„Wir sind nie in den Lauf gekommen“, haderte Clubvorsitzender Joachim Koob damit, „dass uns einfach zu wenig herausragende Ergebnisse gelungen sind“. Neben Koob waren für die 46er am Start Kai Barzen, David Janusz, Christian Müsel, Thomas Prade, Daniel und Peter Thüry, der mit 193 Spielschnitt die meisten Pins für die Condor Herren zu Fall brachte.