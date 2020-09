Corona stoppt Regionalligisten

Gießen.Wegen eines Corona-Falls beim FC Gießen sind die nächsten drei Spiele des Fußball-Regionalligisten komplett abgesagt worden. Dies teilte die Regionalliga Südwest am Mittwoch mit.

Nachdem ein Spieler der Hessen positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet wurde, muss sich auf Anweisung des Gesundheitsamts Gießen die gesamte Mannschaft , das Funktionsteam und der komplette Trainerstab bis zum 3. Oktober in Quarantäne begeben. Zugleich werden alle Beteiligten am Donnerstag auf eine mögliche Infektion getestet, am Freitag sollen Ergebnisse vorliegen.

Die Partien gegen den FC Astoria Walldorf, beim VfR Aalen und gegen den FSV Mainz 05 II fallen damit aus und müssen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. dpa/red

