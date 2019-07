Craft setzt alles auf eine Karte

Mannheim.Mit einer ordentlichen Portion Ungewissheit und einem großen Kämpferherz fahren die Leichtathleten der MTG Mannheim zur DM nach Berlin. Wenn am Wochenende im Olympiastadion Titel und Medaillen vergeben werden, geht es in manchen Disziplinen auch schon um das Ticket für die Weltmeisterschaften in Doha (28. September bis 6. Oktober).

Klar: Am liebsten würden die Mannheimer ihren Vorjahreserfolg wiederholen, als sie in Nürnberg sechs Gold- und zwei Silbermedaillen feierten, MTG-Leistungssportchef Rüdiger Harksen weiß aber aus gutem Grund: „Man erlebt nicht immer Sternstunden.“ Die Vorbereitung auf die DM verlief aus Mannheimer Sicht alles andere als optimal. „Sie wurde von einigen Verletzungen beeinträchtig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“, sagt Harksen, um mit Nachdruck zu versichern: „Wir werden das Beste daraus machen und zeigen, dass wir medaillen- und finalfähig sind.“

Auf dem sechsten Platz

Diskus-Ass Shanice Craft absolvierte beispielsweise ihren bislang letzten Auftritt im März – vor über vier Monaten. Ein 60-Meter-Wurf fehlt in diesem Jahr in der Bestenliste der 26-Jährigen, weswegen sie sich im nationalen Ranking hinter Claudine Vita, Nadine Müller, Kristin Pudenz, Marike Steinacker und Anna Rüh lediglich auf dem ungewohnten sechsten Platz wiederfindet. „Shanice musste sich mit Bänderproblemen am Sprunggelenk herumschlagen“, erklärt Harksen: „Sie hat mir gesagt, dass sie in Berlin alles auf eine Karte setzen wird. Eines ist aber klar: Wenn Shanice an den Start geht, ist alles möglich.“

Mit ähnlich vielen Fragezeichen reist Ricarda Lobe in die Hauptstadt. Die Form im Trainingslager in Japan stimmte, doch wegen hartnäckiger muskulärer Probleme musste die Hürdensprinterin in Mai und Juni kürzertreten. Bislang steht in dieser Saison nur eine 13,70 zu Buche. „Das war natürlich nicht die Ricarda, die wir kennen. Sie wird sich in Berlin allerdings ganz anders präsentieren“, versichert Harksen: „Für sie gilt das Gleiche wie für alle anderen: Die Zeichen stehen auf Angriff!“

Hannah Mergenthaler warf eine Fußverletzung zurück, die 400-Meter-Läuferin kam daher nicht über eine 53,99 hinaus. Um in das Finale zu kommen, muss sie sich um eine Sekunde steigern, was Harksen der 22-Jährigen durchaus zutraut. „Die Konkurrenz ist in diesem Jahr aber sehr stark. Sieben Mädels haben die 53-Sekunden-Marke geknackt.“ Darunter befindet sich auch Nadine Gonska. Die Titelverteidigerin von der MTG führt die Bestenliste mit ihren 52,41 an. Da sie ebenfalls über Fußprobleme klagte, muss sich die 29-Jährige mächtig strecken, um den Ansturm der jungen Wilden zu meistern.

Obwohl auch Jacqueline Otchere nicht ohne Rückschlag durch die Vorbereitung kam, zählt die 23-jährige Stabhochspringerin hinter Lisa Ryzih (ABC Ludwigshafen) zu den größten Favoritinnen. Noch fehlen der Senkrechstarterin des vergangenen Jahres mit ihren 4,46 Metern zehn Zentimeter zur Pfälzerin. „Jacqueline kommt langsam in Schuss“, unterstreicht Harksen. Auch Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye traut er das Finale zu: „Sie hat in diesem Jahr zum ersten Mal die 17 Meter übertroffen. Gelingt ihr das erneut, ist ein Platz unter den Top Acht möglich.“

Anders als bei einigen ihrer Vereinskolleginnen sieht die Gemütslage bei Lisa Nippgen aus. Die Sprinterin kehrte mit zwei Medaillen von der U-23-EM im schwedischen Gävle zurück. „Das war ein ganz toller Erfolg für sie“, sagt Harksen. „Wenn sie ins Finale kommt, bringt sie sich für einen Staffelplatz bei der anstehenden WM ins Gespräch.“

Staffel ohne Wettkampf

Gleiches gilt auch für 200-Meter-Titelverteidigerin Jessica-Bianca Wessolly: „In der Meldeliste belegt sie hinter der bisher überragenden Tatjana Pinto den zweiten Platz.“ In der Sprintstaffel der MTG sind Nippgen und Wessolly gesetzt, die Mission Titelverteidigung ist für das Quartett diesmal so schwer wie selten zuvor: „Wir konnten wegen der Verletzungen noch nicht einen Staffelwettkampf bestreiten und werden aus der kalten Hose an den Start gehen.“

Das heißeste Eisen, das die MTG im Feuer hat, ist Andreas Hofmann. Der Speerwerfer hat gute Chancen, seinen Titel zu verteidigen. Bei den hochklassig besetzten Diamond-League-Meetings mischte er stets vorn mit. Er siegte zuletzt in Monaco, die nationale Jahresbestenliste führt der 27-Jährige mit 89,65 Metern an: „Das Speerwerfen wird ein DM-Höhepunkt“, versichert Harksen, der auch auf die Vorstellung von Sprinter Patrick Domogala gespannt ist: „Über 200 Meter steht er auf Platz fünf und ist medaillenfähig. Über 100 Meter entscheidet die Tagesform zwischen dem Podium und dem Verpassen des Endlaufs.“

Das Finale peilen auch Hürdensprinter Yannick Spissinger, Kugelstoßer Cedric Trinemeier und Stabhochspringer Julian Otchere an.

