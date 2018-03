Czech und Co. droht der Abstieg

Anzeige

MANNHEIM.Es wird immer enger: Die Tischtennis-Spielerinnen der SG Käfertal/Waldhilsbach haben erwartungsgemäß in der Verbandsliga gegen den Tabellenersten TTV Ettlingen mit 2:8 verloren. Die zwei Ehrenpunkte für die Mannheimerinnen holten das Doppel Sabine Lehr/Tina Stein sowie im Einzel Christine Rödler. „Um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben, müssen wir in den nächsten beiden Spielen gegen Tiefenbronn und Büchig punkten“, sagte SG-Teamsprecherin Heike Czech.

Die Käfertalerinnen belegen momentan den vorletzten Tabellenrang und haben dabei zwei Punkte Rückstand auf den TTC Wiesloch-Baiertal, der den Relegationsrang hält.

Verbandsklasse

Die Herren der DJK Mannheim mussten in der Verbandsklasse Nord eine 3:9-Schlappe beim Aufstiegsaspiranten TTC Hockenheim einstecken. Dabei startete die DJK gut. Francisco Maragioglio im Zusammenspiel mit Dirk Recktenwald sowie das Duo Robert Hackmann/Paul Rebsam gewannen ihre Doppel und die Mannheimer führten mit 2:1. In den Einzeln dominierten dann aber die Rennstädter. Nur Rebsam gewann noch seine zweite Begegnung. Allerdings hatten die Mannheimer auch Pech. Drei Fünf-Satz-Spiele entschied der Favorit für sich. In der Tabelle haben die Mannheimer drei Pluspunkte mehr als der Drittletzte TTV Mühlhausen II, der momentan in die Relegation müsste.