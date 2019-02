Czech und Co. in Gefahr

MANNHEIM.Die Tischtennis-Damen der SG Käfertal/Waldhilsbach II müssen wieder richtig um den Verbleib in der Verbandsliga bangen. Der Grund ist ein rabenschwarzes Wochenende für die Mannheimerinnen, die zwei Spiele verloren. „Gegen den Tabellenletzten TTC Forchheim wollten wir eigentlich unbedingt punkten“, sagt SG-Spielerin Heike Czech. Doch die Käfertalerinnen verlorenen gleich beide Doppel. „Die zwei Schlappen waren schließlich ausschlaggebend für die Niederlage“, so Czech, die klar machte: „Den Rückstand konnten wir bis zum Ende nicht mehr aufholen.“ Im Einzel punkteten Heike Czech und Tina Stein zweimal, Sabine Lehr und Kerstin Sommer einmal. Aber das reichte nicht.

Auch einen Tag später beim TTC Schefflenz-Auerbach kassierte die SG eine knappe Niederlage. Sabine Lehr/Heike Czech gewannen zwar ihr Doppel, aber im Einzel holte Käfertal zu wenig Punkte. „Somit befinden wir uns wieder auf dem Relegationsplatz, allerdings punktgleich mit den Mannschaften auf Platz sechs und sieben. Die Entscheidung, wer absteigt und wer in die Relegation muss, wird wohl erst am letzten Spieltag fallen“, sagt Czech. Die SG-Damen spielen am Samstag, 16 Uhr, beim TV Nüstenbach.

Verbandsklasse

Die Herren der DJK Vogelstang feierten gegen den Tabellenletzten TTG EK Oftersheim II einen 9:0-Pflichtsieg. Durch den Erfolg kletterte das Team von Kapitän Robert Hackmann auf den sechsten Tabellenplatz und hat nun wieder zwei Punkte Vorsprung auf den Drittletzten TTV Mühlhausen. Am Samstag, 15 Uhr, empfängt die DJK den TTV Heidelberg.

Bezirksliga

Die Herren der DJK Käfertal haben ihre Titelchancen wohl verspielt. Nach dem klaren 9:0 gegen die LSV Ladenburg musste der Tabellenzweite einen Tag später eine 6:9-Schlappe beim 1. TC Ketsch III hinnehmen. Damit haben die Käfertaler drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter TTV Heidelberg II und ein Spiel mehr als der Primus ausgetragen. Die DJK St. Pius feierte dagegen einen klaren 9:3-Erfolg beim TTV Mühlhausen II. Der Rückstand von fünf Punkten auf Käfertal scheint aber schon zu groß zu sein. Am Samstag, 18.30 Uhr, treffen die Neuhermsheimer auf den TSV Amicitia Viernheim II. bol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019