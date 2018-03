Czech und Co. verkaufen sich teuer

Anzeige

MANNHEIM.Die Tischtennis-Damen der SG DJK Käfertal-Waldhilsbach II verloren in der Verbandsliga beim Tabellenzweiten DJK Rüppur knapp mit 5:8. „Eigentlich hatten wir uns gar keine großen Chancen ausgerechnet, da wir in der Vorrunde deutlich mit 1:8 verloren hatten“, sagte SG-Teamsprecherin Heike Czech, die betonte: „Aber alle Spiele waren hart umkämpft und wir konnten bis zum 5:5 gut mithalten. Leider gingen die letzten Einzel danach alle an Rüppur, so dass wir am Ende doch eine Niederlage einstecken mussten.“ Beste Spielerin der Mannheimerinnen war Christine Rödler, die zwei Einzel gewinnen konnte. Die restlichen Punkte holten im Doppel Sabine Lehr/Heike Czech sowie im Einzel je einmal Sabine Lehr und Tina Stein. Die SG II belegt derzeit den drittletzten Tabellenrang, der die Abstiegsrelegation bedeuten würde. Die erste Mannschaft der Spielgemeinschaft gewann die Heimpartie gegen die TSG Heidelberg mit 8:5 und bleibt Dritter.

Verbandsklasse

Die Herren der DJK Mannheim machten mit einem 9:4-Erfolg über den 1. TTC Ketsch II einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Verbandsklasse. Durch den Sieg hat das Team um Kapitän Robert Hackmann nun fünf Punkte Vorsprung auf den Drittletzten FC Lohrbach.

Gegen Ketsch lag die DJK nach den Eingangsdoppeln mit 2:1 vorne. Das Duo Francesco Maragioglio/Kirill Biller gewann dabei ihre Partie mit 3:2. In den Einzeln fuhr das vordere Paar mit Hackmann und Paul Rebsam insgesamt vier Punkte ein. Dirk Recktenwald gewann ebenfalls beide Einzel und Maragioglio sorgte für den letzten Zähler. Am Samstag empfängt die DJK um 15 Uhr in der eigenen Halle den TTC Schefflenz-Auerbach.