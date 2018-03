D-Tour in Lorsch

Anzeige

Lorsch.In der südhessischen Stadt Lorsch wird eine Etappe der Deutschland-Tour (D-Tour) 2018 starten. Das Radsport-Spektakel führt vom 23. bis 26. August durch die Bundesländer Rheinland-Pfalz (Koblenz, Trier), Baden-Württemberg (Stuttgart), Saarland (Merzig) und Hessen (Lorsch). Der komplette Streckenverlauf wird am 2. März bekanntgegeben.

Lorsch war in der Vergangenheit bereits Austragungsort eines Radsport-Kriteriums, der deutschen Meisterschaft der Junioren-Klasse im Einzelzeitfahren und der Cross-Europameisterschaften. In diesem Jahr bekommen die deutschen Profis bereits Ende Juni einen Vorgeschmack auf die Radsportbegeisterung im südlichen Hessen, denn die deutschen Straßenmeisterschaften werden in Einhausen, dem Nachbarort von Lorsch, ausgetragen.

„Mit der Deutschland-Tour haben wir eine ganz besondere Veranstaltung für Lorsch gewonnen. Wir freuen uns über diese Gelegenheit, mit der wir unseren Bewohnern ein Highlight bieten und unseren Besuchern den Charme unserer Stadt zeigen. Vor allem die Radtouristen können sich auf eine sehr gut erschlossene Fahrradinfrastruktur und tolle Touren entlang der Bergstraße freuen“, sagt Christian Schönung, Bürgermeister von Lorsch.