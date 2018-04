Anzeige

Mannheim.Herren-Bundestrainer Henrik Rödl, der beim Albert-Schweitzer-Turnier (AST) die ersten Auftritte der U-18-Korbjäger ganz genau beobachtete, ist mit der Talentförderung im deutschen Basketball sehr zufrieden. „Wir haben sehr viele gute junge Spieler. Es ist langfristig absehbar, dass neue starke Hoffnungsträger dazukommen werden. Das ist erst die Spitze des Eisbergs, da kommt noch viel nach“, erklärt der 49-Jährige, der selbst zwei Mal als Spieler an der inoffiziellen Junioren-WM teilnahm.

Gestern flog der Olympia-Teilnehmer von 1992 in die USA, um die deutschen NBA-Profis Dennis Schröder, Daniel Theis, Maximilian Kleber, Paul Zipser und College-Vize-Champion Moritz Wagner zu treffen. „Es freut mich, dass die Jungs beim nächsten Länderspielfenster im Juni und Juli dabei sind“, berichtet Rödl, der seit seinem Amtsantritt im Januar 2016 einen stetigen Leistungssprung verantwortet. Das große Ziel ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in China im kommenden Jahr – und die Chancen stehen nach einer bisher erfolgreichen Qualifikation gut. Die zweite Runde startet am 30. August.

Viele Talentspäher in den Hallen

Rödl schätzt das Schweitzer-Turnier als wichtige Standortbestimmung für die deutschen Talente. „Das Niveau des AST ist immer noch sehr hoch. Es ist eine besondere Atmosphäre, wenn Mannschaften von allen fünf Kontinenten dabei sind“, schwärmt der frühere Profi von Alaba Berlin und ergänzt: „Es sind sehr gute europäische Mannschaften am Start, auch Australien und Argentinien bringen gute Spieler mit – das wertet das Turnier auf. Man muss sich ja nur anschauen, wie viele NBA-Scouts und ausländische Sportdirektoren in der Halle herumlaufen. Neben der WM ist das AST wohl das spannendste Turnier.“