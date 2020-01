Dämpfer für FHC im Aufstiegsrennen

Mannheim.Die Damen des Feudenheimer HC hätten ihren Vorsprung in der 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd mit einem Sieg beim Schlusslicht 1. Hanauer THC auf fünf Punkte ausbauen können – doch es kam anders. Mit 4:2 (2:0) besiegte Hanau den Spitzenreiter, der nur zwei Zähler Vorsprung auf das Verfolgertrio Eintracht Frankfurt, TuS Obermenzing und HG Nürnberg aufweist.

„Wir haben den Kampf nicht angenommen, trotzdem haben wir mit drei Heimspielen den Bundesliga-Aufstieg immer noch selbst in der Hand“, blickte Trainer Christian Wittler schon auf das bevorstehende Heimspiel gegen den SC Frankfurt 1880 (Samstag, 17 Uhr/ Irma-Röchling-Halle). In Hanau waren die Treffer von Luzie Nohr und Carla Stober zu wenig, um zu punkten. and

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020