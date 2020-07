Daheim fast vergessen – in Frankreich eine Legende

München/Mannheim.„Überwältigend.“ Das ist der spontane Gedanke, wenn man zum ersten Mal in dem Buch „Ein Leben für den Fußball“ blättert. In dieser Graphic Novel – quasi einem Comic – die bei Carlsen erschienen ist, schildern Julian Voloj (Text) und Marcin Podolec mit mehreren hundert Zeichnungen die bewegende Geschichte von Oskar „Ossi“ Rohr (1912 bis 1988).

In seinem Nachwort schreibt Voloj: „Dieses

...