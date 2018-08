Dally hat mit Phönix Großes vor

Mannheim.Der MFC Phönix startet mit einem neuen Gesicht auf der Trainerbank in die Saison. Der Viernheimer Michael Dally übernimmt den Posten, der sich in den vergangenen Jahren zum „Schleudersitz der Liga“ entwickelte. Allein in der vergangenen Spielzeit hatten mit Jörg Finkler, Viktor Olscha und Timo Zahnleiter gleich drei Coaches das Kommando bei Phönix.

Mit den ständigen Wechseln soll jetzt Schluss sein. „Ich habe mir lange die Pläne der Verantwortlichen angehört und war direkt überzeugt. Auf der Trainerbank wie auch im Kader soll nun Kontinuität herrschen. Der Verein hat in den letzten Jahren viel Geld in Spieler investiert, die nach wenigen Monaten schon wieder weg waren. Das soll sich ändern“, so Neu-Coach Dally.

Erste Station im Seniorenbereich

Das Engagement war von langer Hand geplant: „Schon vor eineinhalb Jahren bekam ich eine erste Anfrage von Phönix, Anfang des Jahres wurde es dann konkret“, gibt Dally einen Einblick. Für den dreifachen Familienvater ist es die erste Station als Trainer im Seniorenbereich, beim TSV Amicitia Viernheim trainierte er vor allem im Jugendbereich. „Mir gefällt der neue Weg von Phönix. Bei den Neuzugängen wurden viele Spieler mit einer Vereinsvergangenheit geholt, Kicker, die sich mit dem Wappen auf der Brust identifizieren“, erklärt Dally die Transferpolitik des Vereins und hat Großes vor mit seinem neuen Team.

„Ein einstelliger Tabellenplatz ist auch vom Verein als Zielsetzung ausgegeben. Das teile ich absolut und bin der Meinung, dass in dieser Saison viel möglich ist für uns. Wir wollen auf keinen Fall etwas mit dem Abstieg zu tun haben und uns frühzeitig vom Tabellenkeller lösen.“

Viernheim als Geheimtipp

Die Vorbereitung verlief allerdings nicht wie geplant: Viele Verletzte und Urlauber hinderten den Coach an einer zielorientierten Arbeit. „Das war auf jeden Fall ein Problem“, so der Trainer, der seine Idee des Fußballs durchsetzen will: „Ich bin es gewohnt zu agieren, nicht zu reagieren. Wir wollen jedes Spiel offensiv angehen und dem Gegner wenig Luft lassen. Das ist meine Philosophie. Wir haben viele junge Spieler, die noch eine Menge lernen müssen, daher wird die Entwicklung noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.“

Zum Auftakt spielt die Dally-Elf beim MFC 08 Lindenhof. Der Trainer hofft auf den perfekten Einstand am Promenadenweg: „Ich sehe uns mit Lindenhof absolut auf Augenhöhe, da brauchen wir uns nicht verstecken. Wir wollen dort ab Minute eins Vollgas geben und auf jeden Fall den Dreier mit nach Hause nehmen“, erklärt Dally, der einen Geheimfavoriten in der Kreisliga hat: „Ich kenne viele Jungs vom TSV Amicitia Viernheim. Das ist sicher kein gewöhnlicher Aufsteiger. Ich bin mir sicher, dass das Team weit vorne mitspielen kann, vielleicht sogar den Durchmarsch schafft.“ bah

