Daniels ist bei den Tornados Geschichte

Anzeige

Um die gute Atmosphäre nicht gleich wieder aufs Spiel zu setzen, haben sich die Mannheimer endgültig von Zach Johnson getrennt. Der Kanadier hatte die Saison bei den Tornados begonnen, den Club aber in Richtung Holland verlassen, weil er mit dem Trainer nicht zurechtkam. Als Johnson von Daniels’ Entlassung erfuhr, tauchte er am Wochenende wieder in Mannheim auf und wurde im zweiten Duell mit Haar sogar eingesetzt. Danach setzten sich die Clubverantwortlichen aber zusammen und informierten den 29-Jährigen darüber, dass er keine Zukunft in Mannheim hat: „Wir wollten ihn Orlando Del Muro und Derek Romberg, auf die wir uns verlassen können, nicht vor die Nase setzen“, betonte Engelhardt.

Einen neuen Trainer für die restliche Saison suchen die Tornados nicht, sie haben sich für eine interne Lösung entschieden. Die Spieler Gianfranco Rizzo und Fernando Escarra gestalten die Trainingseinheiten, die bisherigen Co-Trainer Arlen Barrera und Randy Edwards betreuen das Team während der Partien. „Sie haben bislang einen tollen Job gemacht“, sagt Engelhardt, der sich auch von den Neuzugängen Estevenson Encarnacion und Carlos Pina einen Schub erhofft.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.06.2018