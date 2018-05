Das Derby als weiterer Wegweiser

Anzeige

MANNHEIM.Der vergangene Spieltag liegt Rene Gölz noch schwer im Magen. „Wenn du in der letzten Minute noch den Ausgleich hinnehmen musst, dann ist das natürlich ganz bitter“, sagt der Trainer des Fußball-Verbandsligisten FV Fortuna Heddesheim mit Blick auf das jüngste 3:3 gegen den VfB Gartenstadt auf eigenem Platz. Gölz will aber nicht über den späten Zeitpunkt des Gegentors lamentieren. „Wir haben eben kein gutes Spiel gemacht. Der VfB Gartenstadt war der erwartet starke Gegner und hat sich letztlich auch diesen Punkt verdient.“ Damit verpasste es die Mannschaft aus der Tabakgemeinde, den zweiten Tabellenplatz zu übernehmen und liegt weiter einen Punkt hinter dem VfR Mannheim, der am Samstag, 16 Uhr, beim FC Zuzenhausen spielt.

Schon im Hinspiel viel Mühe

Nun stehen die Fortunen vor dem nächsten Derby. Der Aufstiegsaspirant muss am Samstag, 16 Uhr, beim SV 98 Schwetzingen antreten und hat jede Menge Respekt vor dem Tabellenachten. „Schon im Hinspiel sind wir ja nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Schwetzingen ist eine unangenehme Mannschaft, die an einem guten Tag vor allem auf eigenem Platz alle Teams in der Liga schlagen kann“, sagt Gölz.

Und die Statistik gibt dem Heddesheimer Trainer recht: In den letzten sechs Partien im Schwetzinger Stadion hat der SV 98 nur einmal verloren. Die Mannschaft von Trainer Michael Köpper gehörte bis vor kurzem sogar noch zu den positiven Überraschungen der Saison. Doch in seinen letzten drei Begegnungen gelang dem Schwetzinger Team kein Sieg mehr. Geradezu peinlich war der Auftritt am vergangenen Spieltag: Der SV 98 verlor beim abgeschlagenen Ligaschlusslicht VfR Gommersdorf mit 2:3. Für den Tabellenletzten war es der erste Saisonsieg überhaupt.