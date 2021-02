Das Derby wirkt nach

Mannheim.Der Erfolgsserie folgten zuletzt zwei Nackenschläge – die Profis des Fußball-Drittligisten SV Waldhof hatten im Februar 2021 mit dem 0:2 im Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern und dem 0:1 gegen den SV Wehen-Wiesbaden bislang zwei bittere Heimniederlagen zu verdauen. An Gesprächsstoff für die zwölfte Folge des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“ mangelte es den „MM“-Sportredakteuren Thorsten Hof und Alexander Müller also keinesfalls – und auch der Ausblick auf das Wochenende hat es in sich.

Schließlich geht es für die Blau-Schwarzen am Samstag zum formstarken FC Hansa Rostock, der seit sechs Spielen ungeschlagen ist und in dieser Phase 16 Punkte einheimste. Der SVW fährt also sicher nicht als Favorit zum Tabellendritten. Platzt im hohen Norden endlich wieder der Knoten in der Offensive? Muss Innenverteidiger Jesper Verlaat in die Startelf und war die Pleite gegen die Pfälzer wirklich eine Einstellungssache? Auch diese Fragen werden in der 30-minütigen Folge wie immer kompetent, aber keinesfalls bierernst beantwortet.

Ab Mittwoch online

Info: Die zwölfte Folge des „Buwe Gebabbel“ mit dem Titel „Derby-Fieber“ ist ab sofort online und kann unter www.mannheimer-morgen.de/svw-podcast gestreamt, heruntergeladen und natürlich auch abonniert werden. Zudem läuft der SVW-Podcast bei den gängigen Plattformen unter: https://ampl.ink/Vew6G. Anregungen gerne unter: podcast@mamo.de.

