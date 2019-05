Das Ende des langen Pokal-Fluchs

MANNHEIM.Lange ist es her: Am 29. August 2003 trat der SV Waldhof Mannheim zum bislang letzten Mal auf die bundesweite Fußball-Bühne. Im DFB-Pokal kassierte die nach dem Zwangsabstieg in die Oberliga völlig ausgetauschte und verjüngte Mannschaft gegen den 1. FC Union Berlin vor 4420 Zuschauern eine klare 0:4-Niederlage. Es folgten 15 vergebliche Anläufe, über den Badischen Verbandspokal die Rückkehr in

...