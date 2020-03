Das Halbfinale als Minimalziel

Mannheim.Es gab einiges zu werkeln und vorzubereiten. Doch nun können es die Organisatoren des TV Käfertal kaum noch erwarten, bis am Samstag um 11 Uhr in der Mannheimer GBG Halle beim Finalturnier um die Deutsche Hallenfaustballmeisterschaft im Eröffnungsspiel zwischen Käfertal und dem TSV Pfungstadt der erste Ball über das Band fliegen wird. In zwei Dreiergruppen (Gruppe A: Käfertal, Pfungstadt und Berlin, Gruppe B: Brettorf, Schweinfurt-Oberndorf und Hagen) werden am Samstag in den Gruppenspielen die vier Halbfinalisten ermittelt, die dann am Sonntag ab 10 Uhr um die Meisterschaft spielen. Nach dem Spiel um den dritten Platz (13.15 Uhr) steigt ab 14.30 Uhr das Finale.

Mehr mit einem lachenden als mit einem weinenden Auge wird TVK-Mannschaftskapitän Dominik Mondl sein Team auf das Feld führen. Für den 37-Jährigen wird es der letzte große Auftritt sein, denn mit dem Abpfiff des Turniers endet auch seine lange Karriere. „Es kommt keine Wehmut auf, sondern es herrscht bei mir Vorfreude, bei einem solchen Event noch einmal spielen zu dürfen. Nach dem Turnier freue ich mich auf die Zeit danach. Ich möchte wieder öfter klettern gehen und mehr Zeit mit der Familie verbringen“, verrät er seine Zukunftspläne. Dem TVK wird er aber in jedem Fall erhalten bleiben.

Doch vor dem Karriereende will er mit Käfertal noch einmal das Optimum herausholen. „Die Mannschaft tritt nicht an, um in der Vorrunde zu scheitern. Wir müssen natürlich von Anfang an hellwach sein. Wenn wir unsere Leistung abrufen können, dann haben wir eine Chance gegen den Favoriten aus Pfungstadt – aber vor allem auch im zweiten Spiel gegen den VfK Berlin. Nach einem zweiten und einem dritten Platz in den beiden Vorjahren kann man bei uns auch schlecht von einer Außenseiterrolle sprechen“, legt Mondl die Latte selbst sehr hoch. Zu falscher Bescheidenheit besteht auch kein Anlass, denn mit Nick Trinemeier und Oliver Späth laufen für Käfertal zwei Nationalspieler auf, die im Sommer in der Schweiz den Weltmeistertitel errangen. Im Laufe der Punktspielrunde wurde auch Käfertals dritter Nationalspieler Marcel Stoklasa wieder fit, der sich nach einer langwierigen Knieverletzung herangekämpft hat. Mit Fabian Braun (ebenfalls Knie-OP) muss Käfertals Trainer Leo Goth aber auch auf einen wichtigen Spieler verzichten. Trotzdem hält der Coach den Kader für stark genug, um die Vorrunde zu überstehen.

Heimvorteil als Faktor

Neben einer guten Mannschaft spielt für Mondl auch der Heimvorteil eine nicht unwesentliche Rolle. „In den vergangenen beiden Jahren konnten wir die Stimmung in der Halle in unser Spiel mitnehmen“, freut er sich schon jetzt auf volle Ränge. An beiden Turniertagen werden zwischen 2000 und 2500 Zuschauer erwartet.

Um sich schon einmal einzustimmen und um sich wieder an die Halle zu gewöhnen, haben die Käfertaler auch Trainingseinheiten in der GBG Halle absolviert. Den Hauptteil der Vorbereitung mussten sie jedoch in der eigenen Halle angehen. „Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben uns da etwas blockiert, weil sie ein Europapokalspiel ausgetragen haben“, erklärt Mondl die Hintergründe.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020