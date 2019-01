Berlin/Heidelberg.Der Streit um die Doping-Opfer-Hilfe wird immer heftiger. Nach den schweren Vorwürfen von Chefkritiker Werner Franke (Bild links) fand der DOH-Vorsitzende Michael Lehner (Bild rechts) drastische Worte. „Er hat einen persönlichen Hass. Das ist die One-Man-Show eines Egomanen, der nur Feinde kennt. Durch seinen Zorn lasse ich mir die gute Arbeit von Politik, Sport und Doping-Opfer-Hilfe aber nicht kaputt machen“, sagte der Heidelberger Anwalt gestern. „Franke dreht das jetzt alles um. Er hat ja die DOH mitgegründet, aber jetzt hat er eine völlig andere Position als früher“, meinte der Jusrist, ein anerkannter Spezialist für Sportrecht.

Die Franke-Fraktion, zu der auch die ehemalige Leichtathletin Claudia Lepping gehört, fordert eine Reform des Doping-Opfer-Hilfe-Gesetzes – und da vor allem eine genauere Prüfung jedes Antragstellers. Waren wirklich alle Opfer des Staatsdopings in der DDR? Es gebe viele „Trittbrettfahrer“ unter ihnen, Medien und Politik seien „auf den Betrug hereingefallen“, meinte Lepping gestern in der Bundespressekonferenz in Berlin.

„Wir müssen wieder zurück zur Wahrheit! Lassen Sie uns aufklären, was in der DDR war. Lassen Sie uns die wirklichen Opfer entschädigen!“, forderte die Anti-Doping-Expertin, die zwei Anti-Doping-Initiativen gegründet hat. Die DOH mache inzwischen Politik „mit einer Zahl von 15 000 Opfern des DDR-Zwangsdopings“ und überziehe mit ihren Darstellungen und Zahlen, betonte die 50-Jährige, die zwei Anti- Doping-Initiativen gegründet hat.

Anerkannte Dopingopfer können aus Bundesmitteln eine Einmalzahlung von 10 500 Euro erhalten. Die DOH hatte jüngst darauf verwiesen, dass sie mit Entschädigungsanträgen gar nichts zu tun habe. Sie prüfe nicht und zahle nicht aus. „Franke kommt mit völlig falschen Argumenten“, kritisierte Lehner, beide kennen sich seit 20 Jahren. „Wir hatten in der DDR zweifellos ein Doping-Zwangssystem! Da sind sich alle einig. Und die Zahl von 15 000 DDR-Dopingopfern – die wird schon bis 1974 erreicht. Wenn man die 60er Jahre noch mit dazunimmt, dann sind wir bei über 15 000“, sagte der 64-Jährige.

Gibt es Trittbrettfahrer?

Nach Meinung von Anti-Doping-Kämpfer Franke spreche man beim Thema Trittbrettfahrer von „Leuten, die jahrelang lügen und jetzt an die Kohle wollen“. Als Beispiel nannte der Heidelberger Molekularbiologe einen Fall, bei dem „Nahrungsergänzungsmittel wie Dopingmittel behandelt“ wurden. Auch das Blutdopingmittel EPO, sagte der Professor, „hat es in der DDR nicht gegeben“. Franke kenne „nur seine eigene Wahrheit, er hat da eine falsche Sichtweise“, konterte Lehner. Dennoch steht der promovierte Jurist „zum Dialog und zur Kommunikation natürlich zur Verfügung“. dpa

