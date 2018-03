Das Jugend-Erfolgsprinzip

Anzeige

VIERNHEIM.Noch im Sommer des vergangenen Jahres stand der TSV Amicitia Viernheim II nach dem großen Umbruch vor der Stunde Null. Die erste Mannschaft, gerade aus der Verbandsliga abgestiegen, trat nicht in der Landesliga an. Einzig verbliebenes Team im Seniorenbereich war damit die zweite Mannschaft, die sich erst am letzten Spieltag durch einen Sieg den Klassenerhalt in der Kreisklasse A II gesichert hatte. „Als ich im Sommer gefragt wurde, ob ich die Mannschaft übernehme, wurde mir gesagt, dass ich mit dem Team nur in der Liga bleiben müsse“, erinnert sich Trainer Uwe Beck. „Ich habe geantwortet, dass mein Ziel eine Mannschaft ist, die Fußball spielt und eine gute Rolle einnimmt.“

Mit vier verbliebenen Spielern sowie einer Mannschaft, die im Schnitt keine 19 Jahre alt ist und sich hauptsächlich aus Viernheimern zusammensetzt, wurde ein toller Mix gefunden, der sich in der Liga nun mehr als etabliert hat. Erst drei Niederlagen stehen auf dem Konto der Südhessen – ebenso wenige wie beim Spitzenreiter LSV 64 Ladenburg. „Die Entscheidung, nur auf die eigene Jugend zu setzen, hat sich mehr als bezahlt gemacht“, urteilt Beck. „Es ist die einzige Möglichkeit, zu bestehen.“

In den vergangenen Jahren hat der TSV Amicitia seine Jugendabteilung ausgebaut und beginnt nun, die Früchte zu ernten. Vorbei sind die Zeiten, als mit dem ruinösen Anspruch, um jeden Preis Verbands- oder Landesliga spielen zu müssen, junge Spieler aus den eigenen Reihen ziehen gelassen wurden, um mit gutbezahlten Kräften von außen den Status quo zu sichern. „Wir müssen unseren Jugendspielern eine Perspektive anbieten und das auch realisieren. Das bekommen wir jetzt schon zurück“, schwärmt Beck.