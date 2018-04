„Das müssen wir verkraften“

Anzeige

Eppelheim.Der erste Bundesliga-Heimkampftag der Judofighters Rhein-Neckar ist mit einem Dämpfer für die Neulinge zu Ende gegangen. Gegen Mitaufsteiger TV Erlangen verlor das Judoteam Heidelberg/Mannheim mit 5:9, dabei hatte die Mannschaft fest mit den ersten Punkten gerechnet. „Das war die erste herbe Niederlage in fünf Jahren, die müssen wir erst einmal verkraften“, sagte Trainerin Carmen Bruckmann. „Aber dann sollten wir gestärkt weiter machen und am nächsten Kampftag mit vollem Einsatz versuchen, die nächste Herausforderung besser zu meistern.“

Dabei hatte der Abend vor einer stimmungsvollen Zuschauerkulisse in Eppelheim perfekt begonnen: Tobias Diehl (-100 kg), Finn Seeger (-81 kg) und Jan Mollet (-60 kg) erkämpften einen 3:0-Vorsprung, den die Niederlagen von Louis Mai (-90 kg), Jonas Mollet (-66 kg), Pascal Bruckmann (-73 kg) und Marc Möller (+100 kg) bis zur Pause allerdings in einen 3:4-Rückstand umwandelten. Diehl punktete danach auch in seinem zweiten Kampf und schaffte den Ausgleich, aber für Jannis Hill (-81 kg) und Jan Mollet war schon nach wenigen Sekunden Schluss. Seeger gelang zwar der Anschluss zum 5:6, aber Felix Stasch (-66 kg), Dennis Klein (-73 kg) und Markus Eisenmann (+100 kg) konnten nichts mehr ausrichten.

Großer Fan-Zuspruch

Bleibt als Trost, dass die Zuschauer hinter dem Team standen. „Wir hoffen, dass alle wiederkommen. Unterstützung bei den Heimkampftagen ist wichtig“, betonte Jonas Krieger, der seit dieser Saison für das Marketing zuständig ist. „Der Zuspruch trotz der Niederlage motiviert, beim nächsten Mal zu Hause alles zu geben.“ Am 26. Mai wartet mit dem 20-fachen Deutschen Meister TV Abensberg der dickste Brocken der Liga, der Offenbach gerade mit 12:2 nach Hause schickte. Die Hessen sind ebenfalls aufgestiegen und am 5. Mai Gastgeber der Judofighters. Die wollen aber keine Geschenke mitbringen, sondern endlich die ersten Zähler holen. sd