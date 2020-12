Das Rennen des Jahres für Laura Philipp

Freut sich, endlich wieder starten zu dürfen: Laura Philipp. © Seipp

Mannheim.Die Triathlon-Wettkampfserie Challenge hat einen Köder ausgelegt, dem die besten 50 Triathletinnen und 50 Triathleten der Welt kaum widerstehen können. Bei der Challenge Daytona dürfen die Profis am Sonntag in Floria endlich wieder ein großes Rennen über die Mitteldistanz (2 km Schwimmen/80 km Radfahren/18 km Laufen) bestreiten und werden dabei mit hohen Start-und Preisgeldern für die wirtschaftlich entbehrungsreichen Monate und etwaige Corona-Gefahren entschädigt.

Hatz auf dem Daytona Speedway

Mit am Start bei der Jagd nach einem Gesamtpreisgeld von 1,15 Millionen US-Dollar (zum Vergleich: Ironman Hawaii 2019: 0,65) ist Laura Philipp vom Soprema Team des TSV Mannheim. Die Chancen der Heidelbergerin auf ihrer Paradestrecke (14 Siege) sind schwer einzuschätzen, schließlich liegt ihr letzter Triathlon-Wettkampf coronabedingt über ein Jahr zurück. Auf Hawaii im Oktober 2019 erreichte Philipp über die Ironman-Distanz bei der WM den eindrucksvollen vierten Rang. Zudem wird die Konkurrenz in Daytona gewaltig sein, da die 100 000-Dollar-Siegprämie nahezu alle Top-Athletinnen in die USA lockt. Auf der Startliste befindet sich auch die letztjährige Hawaii-Gewinnerin Anne Haug.

Um ihren Beruf wieder ausüben zu können, nehmen die Starter Unannehmlichkeiten in Kauf. „Wir versuchen, eine Sondergenehmigung für die Einreise zu erwirken, wie es bereits bei anderen Sportarten praktiziert wurde“, erklärte Philipp das aufwendige Prozedere im Vorfeld. Das ist nicht die einzige Neuerung. „Der Wettkampf findet ausschließlich auf dem Areal der dortigen Autorennbahn statt. Geschwommen wird in einem See in der Mitte. Dann werden Runden gefahren und gelaufen. Ich bin gespannt, wie es wird, ständig im Kreis zu fahren“, spricht die 33-Jährige begeistert von der neuen Herausforderung, mit dem Rad 20 Runden á vier Kilometer im gigantischen Oval zu absolvieren.

„Für die Übertragung ist es genial, da es viel einfacher ist, Runden zu zeigen. Es ist geplant, Kameras an die Räder zu montieren, zudem Watt- und Pulswerte der Athleten anzuzeigen“, freut sich Philipp über eindrucksvolle Rennaufnahmen und die transparente Darstellung der Leistungsdaten für die Zuschauer am Bildschirm.

Der Startschuss bei den Frauen ertönt um 16 Uhr (MEZ). Bei den Herren, wo neben dem Weinheimer Florian Angert (ehemals TSV Mannheim) auch Sebastian Kienle teilnimmt, fällt um 20 Uhr der Vorhang auf der wieder eröffneten-Bühne.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020