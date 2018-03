Das sind Mannheims Sportler des Jahres 2017

Anzeige

Mannheim.Andreas Hofmann, Hannah Mergenthaler und die Hockey-Herren des Mannheimer HC haben sich bei der Wahl „Sportler des Jahres“ durchgesetzt. Der Weltklasse-Speerwerfer der MTG gewann mit 23 Stimmen vor Kanu-Weltmeister Max Lemke (WSV, 15) und dem punktgleichen Faustball-Weltmeister Nick Trinemeier (TV Käfertal). Bei den Frauen ließ 400-Meter-Ass Hannah Mergenthaler (MTG, 17 Stimmen) Hockeyspielerin Nike Lorenz (12) und MTG-Clubkollegin Nadine Gonska (10) hinter sich. Mit knappem Vorsprung kamen bei den Mannschaften die Hockey-Herren des MHC (15) auf Platz eins, vor den MHC-Damen (13) und den Handballern der Rhein-Neckar Löwen (12). In diesen drei Kategorien wurden die besten Sportler aus der Quadratestadt am Freitagabend im Mannheimer Cinemaxx ausgezeichnet. Zusätzlich wurden 309 Urkunden für einen Titel bei Deutschen Meisterschaften, eine Medaille bei Europameisterschaften oder die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft vergeben.

Als verdiente Persönlichkeit des Mannheimer Sports wurde zudem Lutz Pauels, Präsident des Eissportverbandes Baden-Württemberg und langjähriges Vorstandsmitglied des MERC, geehrt. sd