Das Sportabzeichen ändert alles

Mannheim. Helga Ulrich ist 14-fache deutsche Meisterin bei den Leichtathletik-Seniorinnen, doch internationalen Titelkämpfe haben die 62-Jährige bisher kaum gelockt. „Ich reise nicht so gerne - schon gar nicht weit weg“, sieht sie nicht einmal in den Urlaubstagen, die viele Kolleginnen und Kollegen an Wettkämpfe in der Ferne gerne anhängen, einen Reiz: „Außerdem müsste ich freie Tage nehmen.“

