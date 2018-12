Das Turnier im Netz

Mannheim.Tore, Tore, Tore – die Würze des Hallenfußballs. Mit unserem MorgenMasters-Ergebnisticker verpassen Sie auch außerhalb der Halle keinen Treffer. Wie gewohnt begleitet der „Mannheimer Morgen“ die größte Turnierserie der Region mit einem breitgefächerten Online-Angebot.

Ab dem 29. Dezember verfolgen Sie im Morgenweb, wie die teilnehmenden Fußballteams in den insgesamt fünf Qualifikationsturnieren der Ausrichter SC Rot-Weiß Rheinau, FV Fortuna 1911 Heddesheim, TV Lampertheim sowie Spvgg 06 Ketsch abschneiden.

Welche Mannschaft an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit auf dem Platz steht, zeigen die einzelnen Turnierpläne. Mit der Rangliste der besten Torschützen, allen Tabellen und der Liste der qualifizierten Mannschaften behalten Sie stets den Überblick – bis am 20. Januar in der GBG Halle in Mannheim um die begehrte Trophäe gekickt wird, die sich 2018 der SV Waldhof sicherte.

Alle aktuellen Berichte, Fotos und die MorgenMasters-Zeitung runden das Online-Angebot ab. Außerdem haben wir zu jedem Jahr seit 2013 umfangreiche Rückblick-Pakete geschnürt. red

Info: Ticker, Statistiken, Berichte, Fotos, Videos: morgenmasters.de

