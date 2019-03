Das ultimative Gipfeltreffen

MANNHEIM.Drei Spiele nach der Winterpause, neun Punkte. Der VfB Gartenstadt ist perfekt ins neue Jahr gestartet und liegt an der Tabellenspitze der Fußball-Verbandsliga Nordbaden. Und das soll auch nach dem Spitzenspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den Tabellenzweiten SV Sandhausen II so bleiben.

Drei Punkte liegt Gartenstadt derzeit vor den Hardtwäldern – und außer Frage steht: Es ist für beide

...