„Das war Arbeitsverweigerung“

Anzeige

Ketsch – Neckarau 2:1 (0:0)

In der ersten Hälfte tasteten sich die beiden Mannschaften lange Zeit ab und es bedurfte nach 13 Minuten einer Ecke, ehe es erstmals zu einer Torannäherung kam. Gökhan Kaya zielte dabei jedoch knapp vorbei. Neckarau kam erst in der 34. Minute gefährlich in Tornähe: Idris Yildirim stellte Jonas Wies im Ketscher Tor mit seinem Schuss allerdings vor keine größeren Probleme. Im zweiten Durchgang spielte Ketsch dann zielstrebiger und nach einer guten Kombination über links erzielte Kevin Nauen das 1:0 (60.). Derselbe Spieler erhöhte nach Konter auf 2:0 (69.). Nur sechs Minuten nach seinem zweiten Treffer ließ sich der Ketscher Stürmer allerdings zu einer Tätlichkeit hinreißen und musste mit Rot vom Platz. In der 89. Minute foulte Emre Güc den Neckarauer Egzon Abdullahu im Strafraum. Der VfL-Kurpfalz-Stürmer führte den Elfer selbst aus und traf zum 2:1. Es wurde kurz noch einmal spannend. Ketsch überstand aber auch die fünf Minuten Nachspielzeit. spvgg

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.05.2018