„Das war schon schmerzhaft“

Dr. Martin Wehrle wurde am 5. Mai 1968 in Karlsruhe geboren. Er wohnt mit Frau Andrea und Sohn Tom Lucca (12) in Mannheim-Feudenheim.

Als Viszeralchirurg (Chirurgie des Bauchraums) und Sportmediziner ist er Teil der Chirurgischen Gemeinschaftspraxis Viernheim/Ladenburg und als Belegarzt am St. Josef Krankenhaus in Viernheim tätig. Sein Studium absolvierte er von 1989 bis 1996 in Heidelberg. Von 1997 bis 2014 war er im Mannheimer Theresienkrankenhaus tätig.

Mit dem Hockey-Sport begann er schon im Alter von zwei Jahren beim HC Gernsbach. Dort spielte der Torwart bis 1989 ehe der Wechsel zum Dürkheimer HC erfolgte, mit dem er 1992 und 1993 deutscher Feldhockeymeister wurde. 1997 kam Wehrle zum MHC, für den sein Sohn Tom Lucca heute ebenfalls als Torhüter bei den A-Knaben spielt. and (Bild: MHC)