„Das war völlig daneben“

Mannheim.Auf Wiedergutmachung sind die Badenliga-Handballer des TV Friedrichsfeld aus: Nach dem völlig verkorksten Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten TV Hardheim, als man sang- und klanglos mit 19:29 unterging, wartet heute Abend um 18 Uhr beim direkten Tabellennachbarn SG Pforzheim/Eutingen II eine auf dem Papier deutlich anspruchsvollere Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Marco Dubois.

Die SG belegt mit 18:24 Punkten Rang neun, Friedrichsfeld liegt mit 18:22 Zählern einen Platz davor. Allerdings ist Pforzheim – gerade in eigener Halle – eine Wundertüte. „Man weiß nie, wer aus der ersten Mannschaft aushilft. Für die Pforzheimer hat die zweite Mannschaft als Unterbau für das ambitionierte Oberliga-Team und die Jugend-Bundesliga eine große Bedeutung. Daher muss man immer damit rechnen, dass man es mit ungewohnten Gegenspielern zu tun bekommt“, erklärt TVF-Sprecher Florian Kuhn, der zudem die Atmosphäre in Pforzheim als „sehr gewöhnungsbedürftig“ ansieht: „Es ist eine recht große Halle, aber meistens kommen zur zweiten Mannschaft nur wenig Zuschauer. Das wirkt alles sehr leer.“

Gegner im Aufwind

Dass die Pforzheimer in sehr guter Verfassung sind, zeigten sie in den beiden jüngsten Spielen: Am vergangenen Wochenende gewannen sie in Plankstadt – immerhin Tabellenvierter – mit 27:21, am Dienstag im Nachholspiel bei der SG Stutensee-Weingarten (7.) sogar mit 32:22. „Das waren schon Ausrufezeichen“, findet auch Kuhn. „Aber unsere Mannschaft hat die Niederlage gegen Hardheim abgehakt. Trainer und Team sind sich einig gewesen, dass das völlig daneben war und schauen jetzt wieder optimistisch nach vorn.“ Fehlen könnte Marco Dubois Raimonds Trifanovs, der muskuläre Probleme hat. Alle anderen Akteure sollten an Bord sein und wollen mit „einer richtig guten Einstellung und viel Kampf“, so der TVF-Coach, Pforzheim die Punkte abnehmen und damit den 28:23-Hinspielerfolg wiederholen.

Ebenfalls gegen einen Tabellennachbarn muss der TSV Amicitia Viernheim heute um 19.30 Uhr ran: Allerdings liegen zwischen den Südhessen, die mit 17:25 Punkten Drittletzter sind, und dem TV Hardheim (12:30) auf dem vorletzten Rang ganze fünf Zähler. Dennoch spricht Viernheims Trainer Frank Herbert von einer „extrem schweren Aufgabe“. Der erfahrene Coach sieht Hardheim derzeit „in sehr guter Verfassung. Sie spielen einen soliden Handball und hatten zuletzt sehr gute Ergebnisse“, ist Herbert auch der 29:19-Sieg des TVH in Friedrichsfeld nicht verborgen geblieben.

Hardheim braucht Punkte im Abstiegsduell mit Hockenheim, „aber auch wir wollen gewinnen“, so Herbert. Dazu benötige Viernheim eine stabile 6:0-Deckung und gute Lösungen in der Offensive, erklärt er und sieht das 26:23 gegen Wiesloch als Mutmacher: „Wenn uns diese Leistung noch einmal gelingt, haben wir eine Chance.“ Verzichten muss Viernheim auf die angeschlagenen Tobias Seel und Philipp Schmitt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019