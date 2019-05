Das war’s – Heddesheim hakt Saison ab

Weinheim.Für die einen ging es im Grunde um nichts mehr, für die anderen noch um alles. Doch die Kräfteverhältnisse auf dem Platz widerlegten diese Ausgangslage komplett. Während die jenseits von Gut und Böse stehenden Fußballer der TSG 62/09 Weinheim am Samstag noch einmal alles in die Waagschale warfen und eine kämpferisch starke Vorstellung boten, brachte der noch im Aufstiegsrennen mitmischende FV Fortuna Heddesheim im Verbandsliga-Derby kaum etwas Produktives zustande. Der Tank scheint auch angesichts der Verletzungsmisere einfach leer zu sein. Das spiegelte sich letztlich im Ergebnis wider: Völlig verdient behielt Weinheim mit 2:0 (2:0) die Oberhand. Ein Doppelschlag von Matthias Kuhn (36.) und Muhammed Çalhanoglu (37.) reichte den Gastgebern zum ungefährdeten Erfolg.

Für die Heddesheimer dürfte damit der Kampf um den Aufstieg zwei Spieltage vor Saisonende vorbei sein. Die Fortunen können nur noch auf Patzer der Konkurrenz hoffen, wobei sich die Spieler anscheinend schon mit einer weiteren Saison in der Verbandsliga abgefunden haben. „Das war’s“, sagte Oliver Malchow kurz nach dem Schlusspfiff vor der für ein Verbandsliga-Derby enttäuschenden Kulisse von 95 Zuschauern. „Bei uns ist der Akku leer. Aufgrund der vielen verletzten Spieler trainieren wir gerade noch mit zehn Mann. Selbst wenn wir noch die Relegation erreichen sollten, hätten wir da keine Chance.“ Ähnlich sah es Fortuna-Torjäger Cihad Ilhan, der am Samstag an alter Wirkungsstätte keinen Stich bekam. „Was wir gezeigt haben, war viel zu wenig. Die TSG war dagegen immer noch gierig und hat verdient gewonnen.“ Die beiden Ex-Weinheimer werden auch in der kommenden Runde für Heddesheim spielen. „Wir freuen uns dann auf das Wiedersehen mit Trainer Dirk Jörns“, sagten Malchow und Ilhan.

Schock und Unordnung

Während die Fortunen den nötigen Biss und den Zugriff auf den Gegner fast über die gesamte Partie vermissen ließen, störten die Weinheimer konsequent den Spielaufbau der Gäste und hatten auch die besseren Chancen. Dann machten die Weinheimer richtig Druck. Nach einem feinen Pass des herausragenden Innenverteidigers Matthias Kuhn legte Patrick Morscheid den Ball zurück auf Çalhanoglu, dessen Schuss in höchster Not von Malchow geklärt wurde. Die anschließende Ecke brachte Verwirrung im Fortuna-Strafraum – Kuhn drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie, wobei Schlussmann Jäger keine gute Figur machte (36.).

Heddesheim wirkte geschockt und verlor auch in der folgenden Szene die Ordnung. Das nutzte der frei durchgehende Çalhanoglu nach perfektem Zuspiel von Kaul prompt zum 2:0 (37.). Vielleicht wäre es noch einmal spannend geworden, wenn ein Kopfball von Christian Heinrich nach einem Freistoß den Weg ins TSG-Gehäuse gefunden hätte. Mit einer starken Parade bewahrte Torhüter Chira die Gastgeber vor dem Anschlusstreffer (45.+2). In der zweiten Halbzeit war von einem energischen Aufbäumen der Fortunen gegen die drohende Niederlage nichts zu spüren. Aus dem Spiel heraus kam Heddesheim nicht zu einer echten Torchance. Da mussten schon Standards her. In der 61. Minute gab es nach einem harmlosen Zweikampf zwischen Kuhn und Ilhan im Strafraum einen schmeichelhaften Elfmeter für die Gäste. Enis Baltaci vergab jedoch die Riesenchance und zog gegen Chira den Kürzeren. Damit war Heddesheim offenbar endgültig der Zahn gezogen. Die TSG hätte durch Kaul (74.) und David Keller (75.) noch den dritten Treffer nachlegen können. bk/ü

