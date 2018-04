DBB-Jungs machen Riesenschritt

Anzeige

Mannheim.Die deutsche U-18-Nationalmannschaft steht dicht vor dem Einzug ins Halbfinale des 29. Albert-Schweitzer-Turniers (AST) in Mannheim und Viernheim. Vor 1000 Zuschauern in der Mannheimer GBG Halle entschieden die Talente des Deutschen Basketball-Bunds (DBB) den Klassiker gegen die Türkei am Ostermontag mit 74:70 (16:16/15:12/22:29/21:13) für sich. Für das Team von Bundestrainer Alan Ibrahimagic war es der dritte Sieg im dritten Vorrundenmatch der Gruppe A. Am Mittwochabend (20 Uhr) kommt es zum Top-Spiel gegen Australien. Der Kontrahent aus „Down Under“ hatte am Nachmittag (85:56 gegen Japan) ebenfalls den dritten Erfolg eingeheimst.

Deutschland gegen Türkei: Dieses Duell lässt niemanden kalt, schon gar nicht in Mannheim, wo fast 30 000 türkischstämmige Menschen leben. Das Duell zwischen den U-18-Basketballern beider Länder am Ostermontag gehört zu den schönsten Traditionen des AST – und zu den emotionalsten. Wie in den vergangenen Jahren überließ der türkische Anhang nichts dem Zufall. Ein Teil der Haupttribüne war fest in rot-weißen Händen, mehr als 100 Zuschauer feuerten ihr Team lautstark mit Trommel, Flaggen und Stimmgewalt an. Der größere Teil auf den Rängen drückte jedoch Schwarz-Rot-Gold die Daumen – auch das war nicht zu überhören.

Für den türkischen Nachwuchs stand mehr auf dem Spiel als für die deutsche U18. Nach dem 73:67-Auftaktsieg gegen Außenseiter Japan hatte es am Sonntag ein 73:79 gegen Argentinien gesetzt. Eine Niederlage gegen Deutschland, und die Chancen auf das Halbfinale wären auf ein Minimum gesunken. Die Lage der DBB-Talente, die in Gruppe A mit einem knappen 86:85-Erfolg gegen technisch starke Israelis und einem 113:48-Kantererfolg über Japan ins Turnier gestartet waren, gestaltete sich da etwas entspannter.