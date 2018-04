DBB-Talente feiern Gruppensieg

Anzeige

Bundestrainer Alan Ibrahimagic musste ohne Marco Hollersbacher und Kilian Binapfl auskommen. Beide hatten sich beim 74:70 gegen die Türkei am Montag verletzt und sind nicht mehr einsatzfähig. Für sie rückten Nat-Sidi Diallo und Timo Lanmüller in den Zwölferkader, der das Team aus „Down Under“ zunächst kaum zur Entfaltung kommen ließ. Der erste Punkt ging nach 14 Sekunden zwar an Australien (Freiwurf Alexander Ducas), doch nach 3:09 Minuten nahm Gästecoach Michael Cassidy die erste Auszeit. Hendrik Drescher hatte auf 4:1 gestellt, die Korbleger von Kay Bruhnke und Kapitän Jonas Mattisseck saßen – 8:1 für Deutschland.

In der Defensive liefen die DBB-Jungs mehrere Angriffe stark ab – und zwangen den nervösen Kontrahenten immer wieder zu Fehlern. Erst gegen Ende des ersten Viertels knabberte Australien am deutschen Sieben-Punkte-Polster (11:4, 15:8) und kam kurzzeitig auf 14:15 heran. Auch im zweiten Abschnitt konnten die Australier nicht an ihre überzeugenden ersten drei AST-Auftritte anknüpfen. Lorenz Brennecke (28:20) und Alba-Berlin-Center Drescher (30:21) bauten Deutschlands Vorsprung aus, mit einem 31:27 ging es letztlich in die Kabine.

Drescher stark

Danach drückte Top-Scorer Drescher (15 Punkte, zehn Rebounds) der Partie weiter seinen Stempel auf – 37:30. Nach dem 41:32 zog Cassidy die nächste Auszeit (34:02 Minuten). Das Sechs-Punkte-Polster vor dem Schlussviertel bauten die DBB-Jungs auf neun Einheiten aus. Der letzte Vorrundenspieltag beginnt heute um 15.30 Uhr mit der Begegnung zwischen Australien und der Türkei in Gruppe A. In Gruppe B treffen China und Ägypten aufeinander. Parallel zum letzten deutschen Gruppenmatch steigt in Viernheim das Duell zwischen Russland und den USA.

Info: Livestream unter www.basketball-bund.de/livestream

