DBB-Talente zahlen hohen Preis

Hollersbachers Präsenz war für DBB-Kapitän Jonas Mattisseck ein Grund mehr, nicht aufzustecken. Vor dem Schlussviertel hatte Deutschland 53:57 zurückgelegen, im letzten Abschnitt wechselte die Führung hin und her. „Wir wollten nach den Verletzungen einfach weiterspielen, aber natürlich wollten wir auch für unsere verletzten Jungs gewinnen“, räumte der Point Guard ein, der sich von der tollen Atmosphäre anstecken ließ. 1000 Zuschauer, darunter traditionell viele türkische Fans, hatten die GBG Halle am Herzogenried in einen Hexenkessel verwandelt. „Wir haben uns mega auf dieses Spiel gefreut. Das hat sehr viel Spaß gemacht, die Fans waren super – auch die türkischen“, schwärmte er.

Wie bei den Siegen gegen Israel (86:85) und Japan (113:48) glänzte Mattisseck auch gegen die Türkei als Dreh- und Angelpunkt im Spielaufbau. Mit 22 Punkten war der Point Guard, der im Frühjahr seine ersten Pokal- und Europapokal-Einsätze für Alba Berlin absolvierte, zudem treffsicherster DBB-Spieler. „Ich versuche, das umzusetzen, was von mir verlangt wird. Ob das im Scoring oder in der Verteidigung passiert, hängt vom Spielverlauf ab“, erklärte der 1,94-Meter-Mann zu seiner mannschaftsdienlichen Spielweise. Diese ist auch Hendrik Rödl nicht verborgen geblieben. Der Herren-Bundestrainer hatte am Osterwochenende in Mannheim vorbeigeschaut. „Das ist kein neuer Name für uns. Jonas Mattisseck hat internationale Erfahrung auf diesem Niveau, eine gute Größe und ist ein richtig guter Point Guard, wie man ihn sich vorstellt. Außerdem ist er ein reifer Typ“, hielt Rödl fest.

Ein Anführer wie Mattisseck wird für das deutsche AST-Team auf dem Weg zur möglichen Titelverteidigung unverzichtbar sein. Zumal Ibrahimagic jetzt nur noch zwölf von 14 Spielern zur Verfügung stehen. Nach dem Ruhetag am Dienstag geht es heute Abend (20 Uhr) im Top-Spiel gegen Australien um den Gruppensieg. Die Australier lösten ihre Aufgaben gegen Argentinien (92:67), Israel (89:66) und Japan (85:56) souverän. „Das ist ein sehr vielseitiges Team, das auf Augenhöhe mit uns ist. Wir brauchen aber keine Angst zu haben“, gibt sich Mattisseck selbstbewusst. In der Viernheimer Waldsporthalle steht bereits um 15:30 Uhr das Spitzenspiel der Gruppe B zwischen Italien und Russland an.

Für Ibrahimagic ist das Duell mit Australien auch persönlich etwas Besonderes: Von 1998 bis 2001 lebte der Bundestrainer in Australien, er besitzt sogar den australischen Pass. „Ich kenne immer noch sehr viele Leute, die dort im Basketball arbeiten. Gegen Australien habe ich noch nie gespielt, das hat einen zusätzlichen Charme“, sagt Ibrahimagic.

