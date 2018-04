DBB-Talente zu stark für Japan

Anzeige

Konnte Japans U18 nach zwei Minuten noch auf 5:6 verkürzen, zogen die DBB-Korbjäger nur wenig später auf 18:5 davon. Von da an ging es nur noch um die Höhe des zweiten Turniersiegs: Nach dem ersten Viertel lag Deutschland mit 29:8 vorn. Zu Beginn der zweiten zehn Minuten legte das DBB-Team den nächsten Zwischenspurt hin (38:8), dann kam Japan immerhin auf 15:45 heran.

Richtig spannend wurde es freilich auch danach nicht mehr – dem Titelverteidiger waren sogar ein paar Kabinettstückchen vergönnt. Nach einer Bilderbuchvorlage von DBB-Kapitän Jonas Mattisseck drückte Lorenz Brennecke den Ball lässig zum 54:17 in den Ring. Mit der Halbzeitsirene brachte Luc van Slooten die GBG Halle noch einmal zum Beben: Der gewagte Dreipunktewurf des 15-jährigen Forward von der Feldmitte landete tatsächlich im Korb – 66:21.

Im dritten Abschnitt nahm Deutschlands U18 das Tempo etwas raus, war aber trotzdem jederzeit Herr der Lage – mit einem 92:37 ging es ins Schlussviertel. Den eröffnete Joshua Obiesie (16 Punkte, 3 Rebounds) stilvoll mit einem „Dreier“ zum 95:37. Die 100-Punkte-Grenze knackte DBB-Spielführer Mattisseck (12 Punkte, 7 Assists) 6:41 Minuten vor dem Ende per Freiwurf (100:41). Neben Mattisseck und Obiesie glänzte Forward Marco Hollerbacher mit 15 Punkten und 10 Rebounds.

Neben Deutschland hat auch Australien den zweiten Erfolg in Gruppe A nachgelegt. Nach dem klaren 89:66 über Israel darf man das Team aus „Down Under“ zu den Geheimfavoriten zählen. Die Türkei und Argentinien weisen nach dem 73:79 im direkten Duell nun jeweils einen Sieg und eine Niederlage auf. In der Gruppe B hatte Italien keine Mühe mit Ägypten – nach dem 102:52 stehen auch die „Azzurrini“ mit voller Ausbeute da. Frankreich, das am Samstag die USA mit 79:73 geschlagen hatte, verlor gestern mit 80:84 gegen Russland. Dieser Achtungserfolg wertet den russischen 98:54-Kantersieg über Außenseiter Ägypten deutlich auf. Die USA besiegten China mit 100:96.

Am Montagabend (19.30 Uhr) kommt es in der GBG Halle zum Klassiker zwischen Titelverteidiger Deutschland und der Türkei. Den dritten Spieltag in Gruppe A eröffnen Japan und Australien um 15 Uhr, um 17:15 Uhr messen sich Israel und Argentinien. In der Viernheimer Waldsporthalle spielt Frankreich gegen Ägypten (15 Uhr), Russland gegen China (17.15 Uhr) und das US-Team gegen Italien (19.30 Uhr).