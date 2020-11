De Mingo genießt den Moment

Mannheim.Miguel de Mingo, Trainer des Fußball-A-Ligisten SC Pfingstberg/Hochstätt, ist derzeit sportlich betrachtet rundum zufrieden. „Ich bin sehr glücklich und selbst überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass wir mit dieser umformierten Mannschaft einen solchen Start hinlegen“, strahlt der Spanier bis über beide Ohren. „So kann es weitergehen.“

Fünf Siege, zwei Remis und eine Niederlage lautet die Bilanz der Pfingstberger bis zur Corona-Unterbrechung. Der Club, der im Sommer aufgrund kurzfristiger Abgänge einen unfreiwilligen Umbruch einläuten musste, ist nun sogar auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze und möchte das so lange wie möglich auskosten. „Außer Brühl II und Rheinau haben wir aber alle Spitzenmannschaften in der Vorrunde noch vor uns“, weiß de Mingo, dass nach dem Re-Start der Saison wohl auch wieder Rückschläge kommen könnten. „Da sind schon unangenehme Gegner dabei. Für uns gilt, dass wir so viele Punkte wie möglich gegen den Abstieg holen.“

Im Durchschnitt nur 21 Jahre

Bewusstes Tiefstapeln ist das nicht, das an der Mallaustraße verlautbart wird – das Team des Sport-Clubs ist im Durchschnitt gerade einmal 21 Jahre alt. Der Mannschaft voran steht mit Marcel Ghirastau ein 37-jähriger Routinier, der das zwingend notwendige Bindeglied für dieses homogene Gefüge darstellt. „Er ist der absolute Führungsspieler und mein verlängerter Arm auf dem Platz“, lobt de Mingo. „Er lehrt die junge Mannschaft auf dem Feld, motiviert und gibt Kommandos.“

So konnten sich die jungen Wilden auch sehr rasch an die Bedingungen und die Robustheit in der A-Klasse gewöhnen. „Zu diesem Puzzle zählen auch noch meine Co-Trainer Giuseppe Carotenuto und Vural Dede, ohne die wir die Entwicklung nicht so hätten vorantreiben können“, zählt de Mingo auf. Für die spiel- und trainingsfreie Zeit hat der SC-Coach seine Schützlinge zur Selbstdisziplin aufgerufen. „Trainingspläne sind vom Trainerteam weitergegeben worden“, so de Mingo, „Zumindest im konditionellen Bereich hätte ich schon gerne, dass meine Jungs dran bleiben.“ wy

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.11.2020