Degenkolb ist ehrgeizig

Hamburg.Hamburgs Radsportfans können sich auf einen frisch gestylten John Degenkolb freuen. Zwei Tage vor dem Start der Hamburger Cyclassics nutze der 29 Jahre alte Radprofi aus Oberursel einen Heimatbesuch bei seinen Eltern auch dazu, seine Kurzhaarfrisur wieder auf Vordermann bringen zu lassen. „Jetzt fahre ich windschnittig nach Hamburg“, sagte Degenkolb gestern mit einem Lachen.

Im Jahr 2013 konnte sich der Trek-Segafredo-Profi bereits in der Siegerliste des deutschen WorldTour-Rennens verewigen. Diesen Erfolg würde der endschnelle Klassikerspezialist in diesem Jahr gerne wiederholen und erklärte: „Es ist Deutschlands größtes Rennen. Ich weiß ja, wie es ist, dort zu gewinnen, daher gehe ich natürlich mit einer besonderen Motivation ins Rennen. Ich hoffe, dass ich einen guten Tag erwische. Ich fühle mich eigentlich gut und habe gute Beine.“

Schlagkräftige Doppelspitze

Doch Degenkolb muss sich morgen auf den 213 Kilometern in und um die Hansestadt sowie dem Ziel in der Mönckebergstraße auf Konkurrenz einstellen. So schickt der deutsche Bora-hansgrohe-Rennstall mit Straßen-Weltmeister Peter Sagan und dem deutschen Meister Pascal Ackermann eine schlagkräftige Doppelspitze ins Rennen. „Natürlich bin ich vor allem vor deutschem Publikum extrem motiviert“, sagte Shootingstar Ackermann.

Mit zwei Etappensiegen bei der Polen-Rundfahrt im Gepäck reist der Pfälzer in die Hansestadt. Bei den deutschen Meisterschaften in Einhausen gab Ackermann im Sprint bereits Degenkolb das Nachsehen. „Pascal hat gezeigt, dass er es drauf hat und WorldTour-Rennen gewinnen kann“, sagte Tour-de-France-Etappensieger Degenkolb. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018