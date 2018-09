Dem Titel ganz nah

2016 und 2017 bejubelten die Tornados die Meisterschaft. © Binder

MANNHEIM.Die Entscheidung fällt in Mannheim: Am Samstag steigen in der Softball-Bundesliga die Playoff-Finalspiele drei und vier. Die Mannheim Tornados empfangen vor eigenem Publikum ab 13 Uhr die Wesselning Vermins. Die Wirbelwinde gehen leicht favorisiert in die beiden Begegnungen. Allerdings steht es in der Best-of-five-Serie noch 1:1. Die Tornados gewannen die Partie Nummer eins mit 9:5. Wesseling glich in Partie Nummer zwei mit 3:2 aus. Die Tornados könnten mit zwei Siegen am Samstag alles klar machen. Ein entscheidendes fünftes Spiel würde dann am Sonntag um 13 Uhr stattfinden – ebenfalls in Mannheim. bol

